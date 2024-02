Spazio online a vita con pCloud: l'offerta imperdibile

pCloud è la soluzione ideale per chi ha bisogno di spazio online a vita per archiviare e gestire i propri file, senza spendere una fortuna.

Adesso, puoi approfittare di una promozione eccezionale che ti permette di acquistare una volta sola il tuo piano cloud, con uno sconto fino al 37%. In questo modo, non dovrai più preoccuparti di pagare ogni mese o di rimanere senza spazio.

pCloud: spazio online a vita sicuro e versatile

pCloud non è solo conveniente, ma anche sicuro e versatile. Il download dei tuoi file finisce su server protetti da crittografia e da copie di backup, per garantirti la massima sicurezza e affidabilità.

Puoi anche condividerli con chi vuoi, creando cartelle dedicate e impostando i permessi di accesso. Inoltre, puoi sincronizzarli con altri servizi cloud, come Dropbox, OneDrive e Google Drive.

pCloud ti offre anche delle funzioni avanzate, che ti facilitano la vita. Puoi attivare l’upload automatico delle foto dal tuo dispositivo, per liberare spazio e avere sempre una copia dei tuoi ricordi.

Puoi anche accedere ai tuoi file anche quando non sei connesso a Internet, grazie alla modalità offline. E se vuoi guardare i tuoi video o ascoltare la tua musica, puoi farlo direttamente dal cloud, senza dover scaricare nulla, grazie ai player integrati. Per quanto riguarda il piano a vita, in realtà sono tre:

da 500GB a soli solo 199€ (sconto del 33%);

(sconto del 33%); da 2TB a soli 399€ (sconto del 33%);

(sconto del 33%); da 10TB a soli 1190€ (sconto del 37%).

Inoltre, puoi provare il servizio prima di acquistarlo, grazie alla garanzia soddisfatti o rimborsati di 10 giorni. In altre parole, se non sei contento del servizio, puoi chiedere il rimborso entro 10 giorni dall’acquisto, senza problemi.

Non perdere questa occasione unica di avere il tuo spazio online a vita con pCloud, il servizio cloud più conveniente, sicuro e versatile sul mercato. Clicca sul bottone qui sotto e acquistalo!