Spotify Connect, brutte notizie per utenti iPhone: addio ai controlli del volume

Un aggiornamento sulla pagina di supporto di Spotify ha annunciato come Apple abbia interrotto la possibilità di controllare il volume di Spotify Connect attraverso iPhone.

La funzione permetteva di utilizzare i tasti fisici del volume di un iPhone per gestire il volume dei contenuti Spotify riprodotti da speaker, smart TV, console di gioco, computer e altri dispositivi simili. Secondo quanto affermato dalla piattaforma di streaming musicale, la modifica è già evidente per buona parte dell’utenza e interesserà la totalità degli stessi entro il 3 settembre.

Perché Spotify Connect non supporta più i controlli del volume? Il servizio incolpa Apple di tutto ciò. Secondo Spotify, il colosso di Cupertino non ha più intenzione di offrire accesso alla stessa tecnologia di controllo del volume utilizzata da Apple Music.

La mancanza di supporto ha portato a notevoli problemi con cali o picchi improvvisi dell’audio. A livello pratico, Spotify è dunque stata costretta a interrompere il servizio. Un problema identico si è verificato con l’app Sonos, con gli iPhone che non permettono più di gestire il volume tramite i tasti fisici.

Spotify Connect e i controlli del volume: una delle tante scaramucce tra Spotify e Apple?

Nel documento proposto da Spotify, la piattaforma spiega di aver richiesto ad Apple una soluzione simile a quanto proposto per HomePod e Apple TV, senza però avere esito positivo. Questi contrasti, di fatto, si ripercuotono sugli utenti, che non possono più utilizzare Spotify Connect.

Questo è solo l’ultimo capitolo di un lungo conflitto tra le due compagnie. Per la società svedese, Apple ha limitato l’interoperabilità sul suo ecosistema, andando a violare il Digital Markets Act (DMA) dell’UE. Tra le due parti non sono mancate numerosi attacchi nonché cause. Al momento Apple non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali su quanto avvenuto.