Spotify craccato non funziona più: l'app in versione pirata è fuori uso

Gli utenti che erano abituati ad utilizzare Spotify nella sua versione pirata, dovranno questa volta lasciar perdere. A quanto pare il tanto celebre Spotify craccato non funziona più. Sono in tanti infatti coloro che stanno rilevando diverse problematiche nell’accedere al loro account e a quanto pare almeno per il momento non ci sono risposte da parte dell’azienda. La variabile importante è che questi problemi si stanno manifestando solo per gli utenti che utilizzavano Spotify in questa versione fuorilegge.

Spotify finalmente ci è riuscita: la versione craccata non funziona più

Probabilmente questa volta Spotify potrebbe aver cominciato a servirsi della Play Integrity API di Google. Per chi non la conoscesse, si tratta di una tecnologia che controlla se un’app è ufficiale o modificata e, soprattutto, se sta girando su un dispositivo certificato. In pratica, chiunque abbia installato una versione alterata dell’app si trova ora impossibilitato ad accedere ai brani, come se l’app fosse diventata improvvisamente inutilizzabile.

Un’altra possibilità è che l’Italia sia stata inclusa in una fase di test per nuove misure anti-pirateria. Se così fosse, è probabile che presto il blocco venga esteso ad altri Paesi, lasciando sempre meno spazio a chi cerca di aggirare le limitazioni.

Gli utenti si lamentano, ma le alternative ci sono

Nei forum e su Downdetector si leggono le reazioni di chi si è ritrovato senza Spotify Premium “a scrocco”. Per loro, però, le strade ora sono solo due:

Cercare un’alternativa gratuita come YouTube Music (che ha le pubblicità) o Amazon Music (incluso con Prime);

come YouTube Music (che ha le pubblicità) o Amazon Music (incluso con Prime); Accettare la sconfitta e passare a un piano ufficiale.

Spotify, per chi non vuole spendere troppo, offre comunque la versione Free, che funziona su PC e tablet con qualche interruzione pubblicitaria, e il piano scontato per studenti a 5,99€ al mese. Chi non ha mai provato Premium, invece, può sfruttare il mese di prova gratuito.

Insomma, i tempi delle APK modificate sembrano essere giunti al capolinea. Per chi vuole ancora godersi la musica senza interruzioni, ora l’unico modo è giocare secondo le regole.