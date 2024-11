Spotify fa e disfa: nuova funzione per i brani in coda ma ne sparisce un'altra

La voglia di Spotify di migliorare la piattaforma è chiara in quanto sono diversi gli aggiornamenti riportati negli ultimi anni che hanno stravolto l’esperienza utente. Proprio in queste ultime ore è arrivato un nuovo update dedicato all’applicazione mobile che comporta una novità interessante per il pubblico. Chi ascolta musica in movimento potrà ora beneficiare di una coda delle canzoni ridisegnata e provvista anche delle copertine dei brani. Questa aggiunta rende più semplice capire quali tracce stanno per arrivare, dato che in molti si sono lamentati di non riconoscere spesso le canzoni senza visualizzare la copertina come ulteriore elemento.

Allo stesso tempo però bisognerà fare a meno di una funzionalità molto utile proprio nella composizione delle code di brani musicali.

Spotify: ecco le copertine per i brani in coda ma niente più rimozione multipla

Il nuovo look della coda dei brani è decisamente moderno e più accattivante, con controlli più evidenti per attivare la riproduzione casuale, il loop e il timer. Al centro, tutte le canzoni in coda sono ben visibili con i nomi, gli artisti e, appunto, le copertine. In cima alla schermata troviamo il pulsante play/pausa accanto alla traccia in riproduzione.

Ma c’è un “però”: a quanto pare infatti l’aggiornamento di Spotify ha tolto la possibilità di selezionare e rimuovere più brani dalla coda in un colpo solo. Prima era possibile scegliere più canzoni e cancellarle insieme, ma adesso bisogna eliminarle una alla volta. Una piccola seccatura, soprattutto per chi personalizza spesso la propria coda.

Un utente di Reddit ha condiviso uno screenshot della nuova interfaccia e ha fatto notare anche un altro dettaglio: i pulsanti per saltare e riavvolgere la traccia sembrano essere scomparsi da questa versione aggiornata.

L’aggiornamento sta arrivando gradualmente sui dispositivi, quindi se ancora non è presente, bisogna controllare di avere l’ultima versione della app su iOS o Android.