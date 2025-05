Spotify: ora è possibile acquisto diretto di audiolibri su iOS

Gli utenti di Spotify potranno finalmente acquistare audiolibri direttamente da iOS, andando a superare quelli che erano le limitazioni del sistema operativo di Apple.

In precedenza, le rigide regole di Apple sugli acquisti in-app avevano costretto la piattaforma di streaming a rimuovere la possibilità di acquistare audiobook direttamente dall’applicazione su iPhone. Ora, grazie a una recente sentenza, la giustizia americana che ha imposto a Apple di eliminare le commissioni sugli acquisti effettuati al di fuori dell’App Store.

Il nuovo sistema consente agli ascoltatori di visualizzare i prezzi e acquistare ore di ascolto aggiuntive direttamente all’interno dell’app. Questo meccanismo semplificato non solo elimina passaggi intermedi, ma migliora anche l’esperienza complessiva degli utenti.

“Con questa novità finalmente i nostri utenti potranno acquistare contenuti audio con pochi tocchi, superando le barriere che per anni hanno complicato l’esperienza d’ascolto su iOS”, ha dichiarato Spotify, sottolineando l’importanza di questo aggiornamento per il futuro della piattaforma.

iOS e Spotify: la svolta sugli audiolibri grazie a sentenza della giustizia USA

Il beneficio di questa novità è duplice. Da un lato, gli utenti possono godere di un’esperienza di ascolto più fluida e personalizzata. Dall’altro, autori ed editori vedono ampliarsi le opportunità di raggiungere nuovi ascoltatori, grazie a un sistema di gestione delle ore di ascolto completamente ripensato per garantire semplicità e immediatezza.

Ma le novità non finiscono qui. Spotify ha recentemente introdotto anche la possibilità per gli utenti iOS di acquistare abbonamenti utilizzando link di pagamento esterni, bypassando dunque l’ecosistema di Apple.

Queste modifiche evidenziano anche un cambiamento significativo nel rapporto tra sviluppatori e colossi tecnologici come Apple. La decisione della giustizia americana di limitare le restrizioni sugli acquisti in-app ha aperto nuove strade per piattaforme come Spotify, che ora possono concentrarsi sull’innovazione e sull’espansione della propria offerta.

Con il nuovo aggiornamento dell’app, Spotify dimostra ancora una volta di essere un leader nel settore, impegnato a migliorare costantemente i propri servizi per soddisfare le aspettative di un pubblico sempre più esigente. La possibilità di effettuare un top-up ore ascolto direttamente dall’app rappresenta solo l’inizio di una serie di cambiamenti che promettono di cambiare in modo radicale le interazioni degli utenti con la piattaforma musicale.