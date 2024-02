Stability AI: nuovo modello IA per contrastare la concorrenza

Se Stability AI ha rappresentato uno dei primi strumenti per la generazione di immagini, ad oggi è solo uno dei tanti strumenti a disposizione degli utenti.

Per ribadire la sua posizione predominante, dunque, gli sviluppatori che gestiscono la piattaforma hanno deciso di adottare un modello IA più recente, noto come Stable Cascade. Questo prometto maggiore velocità e potenza rispetto a Stable Diffusion, utilizzato finora dal servizio.

Stable Cascade, oltre alla generazione di foto, può fornire diverse versioni dell’immagine creata o provare ad aumentare la risoluzione di una foto già esistente. Altre funzionalità di modifica del testo in immagine includono l’inpainting e l’outpainting, attraverso cui il modello andrà ad interagire solo con una parte specifica dell’immagine.

A quanto pare, Stable Cascade offre maggiori opzioni rispetto a modelli simili proposti da colossi tecnologici come Apple e Google. In questo momento il nuovo modello è disponibile GitHub ma risulta utilizzabile solo per i ricercatori dunque non è accessibile per l’uso commerciale.

Stability AI passa a Stable Cascade: immagini elaborate in meno di metà tempo rispetto al passato

Cosa rende Stable Cascade così diverso dal suo predecessore? Al di là della potenza di calcolo in sé, va detto che non si tratta di un unico modello linguistico. Questo, infatti, è costituito da tre modelli distinti, che si basano sull’architettura nota come Würstchen.

Nel primo stadio di elaborazione avviene una prima assimilazione del prompt, che viene codificato in base a parte del testo, con altri due passaggi successivi che approfondiscono nei dettagli la richiesta dell’utente. La “scomposizione” del prompt permette di risparmiare memoria e aumentare la velocità di elaborazione. Cronometro alla mano, l’elaborazione di un’immagine in media dovrebbe richiedere meno della metà del tempo rispetto al passato.

Stability AI è uno strumento che ha rivoluzionato la generazione grafica attraverso Intelligenza Artificiale, pur avendo attraversato dei momenti difficili. Nello specifico, Stable Diffusion è stato al centro di grane legali quasi un anno fa a causa di alcuni problemi di copyright.