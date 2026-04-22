Stanco di Netflix? Prova l'alternativa economica gratis per 7 giorni

Se cerchi un’alternativa economica a Netflix e Amazon Prime, ecco la promozione che fa al caso tuo: i nuovi utenti che si iscrivono ad Apple TV possono provare il servizio gratis per 7 giorni e accedere al catalogo completo di contenuti esclusivi. Al termine del periodo di prova, l’abbonamento si rinnoverà a 9,99 euro al mese, senza pubblicità e con la possibilità di condividerlo con altri cinque membri della propria famiglia.

Accedi all’intero catalogo Apple TV senza costi

La piattaforma fa dei suoi Apple Original il punto focale dell’offerta: il catalogo, infatti, include centinaia di titoli tra film, serie TV e documentari. Ogni settimana c’è sempre una novità. Inoltre, come anticipato, non ci sono pubblicità a interrompere la tua visione.

Puoi guardare Apple TV su tutti i tuoi dispositivi preferiti. Oltre ai dispositivi Apple (iPhone, iPad, Mac e Apple TV 4K), il servizio è disponibile anche su Smart TV, device Android e browser web. Da abbonato, puoi anche scaricare film e serie TV sui tuoi dispositivi per guardarle offline in qualsiasi momento.

Grazie alla funzione “In famiglia”, puoi condividere l’abbonamento fino a un massimo di cinque persone. Che tu ami il binge watching, oppure che tu preferisca le serate davanti a un buon film o una buona serie con i tuoi familiari, Apple TV offre una quantità di produzioni originali tale che avrai sempre qualcosa da guardare, in qualsiasi momento.

Se sei un nuovo iscritto, puoi approfittare della prova gratuita di 7 giorni, che ti dà l’opportunità di scoprire il meglio di Apple TV senza impegno. Una volta terminata la settimana, l’abbonamento si rinnova a 9,99 euro al mese, sempre che tu non decida di annullarlo prima.