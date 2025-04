Questa startup finlandese vuole rivoluzionare gli occhiali da vista

Una nuova era tecnologica si apre per chi soffre di presbiopia, grazie agli innovativi occhiali autofocalizzanti sviluppati dalla startup finlandese IXI. Con lenti a cristalli liquidi e un sistema di tracciamento oculare avanzato, questa tecnologia elimina la necessità di lenti multifocali o progressive, adattandosi istantaneamente al punto focale richiesto dall’utente.

Fondata da due ex ingegneri Nokia, Niko Eiden e Ville Miettinen, IXI ha recentemente ottenuto un finanziamento di 36,5 milioni di dollari in un round di Serie A guidato dal fondo londinese Plural, con la partecipazione di Tesi, byFounders e Heartcore. Tra i sostenitori iniziali figura il fondo Amazon Alexa, segno dell’interesse del colosso dell’e-commerce per questa rivoluzionaria tecnologia oculare.

Come funzionano gli occhiali con autofocus

Il sistema alla base degli occhiali IXI integra un meccanismo avanzato che rileva continuamente il punto di osservazione dell’utente, modificando automaticamente la messa a fuoco delle lenti. Questa soluzione si rivolge non solo a chi soffre di presbiopia, ma anche a coloro che hanno subito interventi di chirurgia refrattiva e che affrontano un ritorno dei problemi visivi legati all’età.

In un mercato globale degli occhiali stimato oltre 200 miliardi di dollari e in crescita dell’8% annuo, IXI si posiziona come una soluzione premium per la correzione visiva, distinta dai progetti di smart glasses focalizzati sulla realtà aumentata.

Quando arrivano gli occhiali con autofocus

Jussi Havu, COO dell’azienda, ha annunciato che il prototipo sarà presentato entro l’anno, anche se non è stata fornita una data precisa per la commercializzazione del prodotto finito.

Il lancio commerciale degli occhiali IXI è previsto con un posizionamento premium, con un prezzo paragonabile a quello di uno smartphone di fascia alta. L’autonomia della batteria raggiungerà i due giorni, e in caso di batteria scarica, le lenti continueranno a garantire una visione ottimale da lontano.

Nonostante la concorrenza di aziende come Elcyo e Laclarée, IXI si distingue per l’esperienza del suo team nel settore XR, maturata nella startup Varjo. Questa competenza ha attirato l’interesse di Amazon, che intravede sinergie con la propria espansione nel settore farmaceutico e degli occhiali.

Con un team altamente qualificato e solide risorse finanziarie, IXI si propone di trasformare l’esperienza visiva di milioni di persone, offrendo una tecnologia che si definisce “invisibilmente intelligente”.