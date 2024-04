Stasera c'è Cattelan su Raidue: come guardarlo in streaming dall'estero

Ti trovi all’estero, ma ti sei accorto che programmi televisivi come “Stasera c’è Cattelan su Raidue” – disponibili normalmente sulla piattaforma streaming Rai Play – risultano bloccati? Il motivo è presto detto: alcuni siti web bloccano la visione dei propri contenuti a chi si collega fuori dall’Italia. Esiste tuttavia una soluzione sicura e legale per accedere a Rai Play anche se ti trovi all’estero: NordVPN, ora in offerta al 68% di sconto, che ti permetterà di guardare tutti gli show presenti – incluso “Stasera c’è Cattelan su Raidue”.

Ecco come guardare Rai Play dall’estero

I blocchi regionali delle piattaforme di streaming live e on demand impongono restrizioni basandosi sulla tua posizione geografica. Con NordVPN puoi aggirare queste limitazioni facilmente: basta sottoscrivere un abbonamento, installare l’app e selezionare un server italiano per connetterti. Una volta collegato, potrai guardarti “Stasera c’è Cattelan su Raidue” e tutti gli altri programmi in streaming dall’estero su Rai Play senza problemi.

“Stasera c’è Cattelan su Raidue” è uno dei late show più amati in Italia. Alessandro Cattelan intrattiene il pubblico con interviste, monologhi, musica, giochi e sfide che coinvolgono ospiti sempre diversi. Se non vuoi perderti nemmeno una puntata, NordVPN è la soluzione che fa per te.

Perché NordVPN? Oltre a consentirti di guardare lo streaming dall’estero su Rai Play, il provider offre numerosi vantaggi:

Protezione online : NordVPN protegge i tuoi dispositivi da malware e le tue attività di navigazione da occhi indiscreti

: NordVPN protegge i tuoi dispositivi da malware e le tue attività di navigazione da occhi indiscreti Navigazione senza interruzioni : grazie a migliaia di server VPN in tutto il mondo, NordVPN offre velocità di connessione VPN ottimali

: grazie a migliaia di server VPN in tutto il mondo, NordVPN offre velocità di connessione VPN ottimali Privacy dei dati: NordVPN non tiene traccia delle tue attività online. Inoltre, puoi raddoppiare la tua protezione connettendoti ai server Double VPN, che crittograferanno i tuoi dati e cambieranno il tuo IP due volte

Attualmente, NordVPN offre uno sconto imperdibile: il 68% sui piani di 2 anni, con 3 mesi extra gratuiti. I piani disponibili includono Ultra, Completo, Plus e Standard, ognuno con risparmi significativi.