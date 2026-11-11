Stop ai rincari su luce e gas: prezzi bloccati fino a 24 mesi con Octopus, ecco la promo

Per bloccare il prezzo di luce e gas, proteggendosi dai rincari del mercato all’ingrosso, è possibile puntare su Octopus Energy.

Il fornitore propone due offerte, una con prezzo fisso per 12 mesi e una con prezzo fisso per 24 mesi, garantendo una protezione dai rincari nel lungo periodo.

Le promo in questione sono attivabili tramite il sito ufficiale di Octopus, a cui è possibile accedere tramite il link qui di sotto.

Luce e gas a prezzo fisso con Octopus

Octopus propone due tariffe a prezzo fisso. La prima prevede un prezzo bloccato per 12 mesi:

Octopus Fissa 12M

Energia elettrica: costo della materia prima pari a 0,2024 €/kWh, con quota fissa di 6 euro al mese

con quota fissa di Gas naturale: costo della materia prima pari a 0,89 €/Smc , con quota fissa di 7 euro al mese

, con quota fissa di Prezzi fissi per 12 mesi

Nessuna penale di recesso anticipato

La seconda, invece, garantisce una protezione dai rincari per 24 mesi, con un costo unitario dell’energia più basso ma una penale in caso di recesso anticipato. Ecco le condizioni:

Octopus Fissa 24M

Energia elettrica: costo della materia prima pari a 0,1738 €/kWh , con quota fissa di 6 euro al mese

, con quota fissa di 6 euro al mese Gas naturale: costo della materia prima pari a 0,78 €/Smc , con quota fissa di 7 euro al mese

, con quota fissa di Prezzi fissi per 24 mesi

Penale di recesso anticipato pari a 90 euro

Le promozioni sono attivabili direttamente online, seguendo una breve procedura di sottoscrizione online, senza alcun costo iniziale. Per completare l’attivazione è sufficiente avere a disposizione i dati dell’intestatario del contratto e il codice identificativo della fornitura (il POD per la luce o il PDR per il gas), riportato in bolletta. Servono anche le coordinate IBAN per la domiciliazione sul conto corrente. L’offerta è valida, con le condizioni descritte, fino al prossimo 13 novembre.