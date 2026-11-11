Godeal24 anticipa il Black Friday: Office 2024 a 22€ e Windows 11 a 12€

Godeal24 ha dato il via alle promozioni Early Black Friday, con sconti su software per la produttività, sistemi operativi e strumenti per il PC. Tra le offerte principali troviamo Office 2024 Pro Plus a 22,11€ e Windows 11 Pro a 12,25€. Disponibile anche un account Office 365 Pro Plus per cinque dispositivi, valido un anno, a 35,99€.
Office 2024 Pro Plus comprende Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote e Access. Tra le novità figurano nuove funzioni di Excel, Cameo per PowerPoint e il recupero delle sessioni di lavoro in Word. Questa edizione prevede un acquisto una tantum, senza canoni periodici.
Per aggiornare il sistema operativo, Windows 11 Pro è proposto a 12,25€. Rispetto alla versione Home offre strumenti come BitLocker, Desktop remoto, Hyper-V e Windows Sandbox. Chi cerca invece una soluzione in abbonamento può valutare Office 365 per cinque dispositivi, disponibile per un anno a 35,99€.
Office 2024 e Office 365: tutte le offerte
La promozione comprende più versioni della suite Microsoft, anche per diversi computer:
- Office 2024 Pro Plus Key – 1 PC – 22.11€
- Office 2024 Pro Plus Key – 3 PCs – 61.11€ (Solo 20.37€/PC)
- Office 2024 Pro Plus Key – 5 PCs – 95.11€ (Solo 19.02€/PC)
- Office 365 Personal Global – 1 Year – 78.99€
- Office 365 Family Global – 1 Year – 98.99€
- Office 365 Pro Plus Account – 5 Devices – 1 anno – 35.99€
- Office 2021 Pro Plus Key – 1 PC – 11€
- Office 2021 Home and Business per Mac – 98€
- Office 2019 Pro Plus Key – 1 PC – 24.75€
Le licenze per più postazioni consentono di ridurre la spesa per ciascun PC, mentre le versioni con pagamento una tantum evitano il rinnovo di un abbonamento.
Windows 11 Pro a 12,25€ e altre licenze Windows in promozione
Oltre a Windows 11 Pro, il catalogo include le versioni Home, Enterprise LTSC e Windows 10:
- Win 11 Professional Key – 12.25€
- Win 11 Professional – 2 Keys – 24.25€ (Solo 12.13€/Key)
- Win 11 Professional – 3 Keys – 35.25€ (Solo 11.75€/Key)
- Win 11 Professional – 5 Keys – 53.25€ (Solo 10.65€ /Key)
- Win 11 Home Key – 12.15€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 12.80€
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 1 PC – 12.88€
- Win 10 Professional Key – 8.25€
- Win 10 Home Key – 8.15€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 12.25€
Prima dell’acquisto è opportuno verificare requisiti hardware, compatibilità e condizioni della licenza. Le edizioni Enterprise LTSC sono destinate a scenari specifici e non necessariamente all’uso domestico.
Windows e Office insieme: i bundle con coupon SGO62
Per acquistare insieme sistema operativo e suite di produttività sono disponibili i seguenti bundle, associati al codice coupon SGO62:
- Win 11 Pro + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 95€
- Win 11 Home + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 85€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 32.55€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 32.25€
Licenze Windows in quantità: offerte per 50 e 100 chiavi
Nel catalogo sono presenti anche pacchetti destinati all’acquisto di un numero elevato di licenze:
- Win 11 Pro – 50 keys – 400€ (Solo 8€/Key)
- Win 11 Pro – 100 keys – 750€ (Solo 7.5€/Key)
- Win 11 Home – 50 keys – 389€ (Solo 7.59€/Key)
- Win 11 Home – 100 Keys – 699€ (Solo 6.99€/Key)
Per impieghi aziendali è opportuno controllare attentamente i diritti d’uso delle licenze e la loro conformità alle proprie esigenze.
Software e utility per PC: le altre offerte
Le promozioni includono anche applicazioni per lavorare con i PDF, effettuare backup, gestire i driver e ottimizzare il computer:
- Ashampoo PDF Pro 5 – 24.99€
- IObit Driver Booster 13 – 17.69€
- Ashampoo Backup Pro 27 – 13.63€
- Adguard – 3 Devices – Lifetime – 32.74€
- Ashampoo WinOptimizer Pro 29 – 16.99€
- EaseUS Video Downloader – Lifetime – 30€
- EaseUS Disk Copy Pro – 1 Month Subscription – 13.93€
Consulta le altre offerte sulle utility per PC.
Perché scegliere Godeal24?
Quando si acquistano licenze software online, è importante considerare l’affidabilità del rivenditore, i tempi di consegna e le condizioni di attivazione. Godeal24 dichiara di offrire consegna digitale immediata, assistenza clienti dedicata e nessun costo di spedizione o commissione nascosta.
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