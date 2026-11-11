Godeal24 anticipa il Black Friday: Office 2024 a 22€ e Windows 11 a 12€

Godeal24 ha dato il via alle promozioni Early Black Friday, con sconti su software per la produttività, sistemi operativi e strumenti per il PC. Tra le offerte principali troviamo Office 2024 Pro Plus a 22,11€ e Windows 11 Pro a 12,25€. Disponibile anche un account Office 365 Pro Plus per cinque dispositivi, valido un anno, a 35,99€.

Office 2024 Pro Plus comprende Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote e Access. Tra le novità figurano nuove funzioni di Excel, Cameo per PowerPoint e il recupero delle sessioni di lavoro in Word. Questa edizione prevede un acquisto una tantum, senza canoni periodici.

Per aggiornare il sistema operativo, Windows 11 Pro è proposto a 12,25€. Rispetto alla versione Home offre strumenti come BitLocker, Desktop remoto, Hyper-V e Windows Sandbox. Chi cerca invece una soluzione in abbonamento può valutare Office 365 per cinque dispositivi, disponibile per un anno a 35,99€.

Office 2024 e Office 365: tutte le offerte

La promozione comprende più versioni della suite Microsoft, anche per diversi computer:

Le licenze per più postazioni consentono di ridurre la spesa per ciascun PC, mentre le versioni con pagamento una tantum evitano il rinnovo di un abbonamento.

Windows 11 Pro a 12,25€ e altre licenze Windows in promozione

Oltre a Windows 11 Pro, il catalogo include le versioni Home, Enterprise LTSC e Windows 10:

Prima dell’acquisto è opportuno verificare requisiti hardware, compatibilità e condizioni della licenza. Le edizioni Enterprise LTSC sono destinate a scenari specifici e non necessariamente all’uso domestico.

Windows e Office insieme: i bundle con coupon SGO62

Per acquistare insieme sistema operativo e suite di produttività sono disponibili i seguenti bundle, associati al codice coupon SGO62:

Licenze Windows in quantità: offerte per 50 e 100 chiavi

Nel catalogo sono presenti anche pacchetti destinati all’acquisto di un numero elevato di licenze:

Per impieghi aziendali è opportuno controllare attentamente i diritti d’uso delle licenze e la loro conformità alle proprie esigenze.

Software e utility per PC: le altre offerte

Le promozioni includono anche applicazioni per lavorare con i PDF, effettuare backup, gestire i driver e ottimizzare il computer:

Consulta le altre offerte sulle utility per PC.

Perché scegliere Godeal24?

Quando si acquistano licenze software online, è importante considerare l’affidabilità del rivenditore, i tempi di consegna e le condizioni di attivazione. Godeal24 dichiara di offrire consegna digitale immediata, assistenza clienti dedicata e nessun costo di spedizione o commissione nascosta.

Secondo il materiale promozionale, il negozio mette inoltre a disposizione supporto tecnico gratuito prima e dopo l’acquisto e segnala una valutazione di 4,8 stelle su Trustpilot, basata su migliaia di recensioni.

Per informazioni e assistenza: service@godeal24.com

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