Stop al generatore di video AI di Hollywood a causa del copyright

Cosa succede quando l’Intelligenza Artificiale irrompe nel mondo del cinema senza bussare alla porta?

Il caso Seedance 2 offre uno spaccato perfetto di questa nuova frontiera, dove tecnologia e diritto si scontrano in un’arena globale. Negli ultimi mesi, la piattaforma sviluppata da ByteDance – colosso cinese già noto per aver rivoluzionato il panorama dei social media avendo creato TikTok – ha dovuto frenare bruscamente la sua corsa. Il motivo? Una pioggia di contestazioni che hanno sollevato un vero e proprio polverone internazionale.

Il cuore della questione è tanto semplice quanto dirompente: Seedance 2 era stato progettato per generare video realistici partendo da semplici comandi testuali. Tuttavia, la sua capacità di riprodurre fedelmente personaggi, scene e interpreti di film e serie TV ha fatto drizzare le antenne a chi detiene i diritti delle opere originali. Non si è trattato solo di una svista tecnica, ma di un’accusa ben più grave: l’uso non autorizzato di contenuti protetti da copyright. Una situazione che ha portato a un blocco improvviso del lancio globale della piattaforma, inizialmente previsto per metà marzo.

Tutti i colossi del settore contro Seedance 2

Non sono stati pochi a scendere in campo. Tra i primi a muoversi, alcune delle realtà più influenti dell’industria cinematografica mondiale: Disney, Netflix e la Motion Picture Association hanno immediatamente inviato diffide legali, chiedendo lo stop della distribuzione internazionale.

Le major di Hollywood non hanno certo sottovalutato il potenziale impatto di uno strumento in grado di “ricreare” interi universi narrativi con un semplice input digitale. In parallelo, anche il sindacato degli attori, SAG AFTRA, ha alzato la voce, sottolineando come la piattaforma fosse in grado di replicare non solo le sembianze, ma anche le voci degli interpreti reali, minacciando così il controllo che ogni professionista dovrebbe avere sulla propria immagine e sulla propria identità artistica.

Il caso Seedance 2 mette così in luce un doppio rischio per l’industria dell’intrattenimento: da un lato, la violazione dei diritti di copyright, dall’altro una minaccia reputazionale che potrebbe compromettere la fiducia del pubblico e degli addetti ai lavori nei confronti delle nuove tecnologie. ByteDance ha riconosciuto la necessità di rafforzare i filtri e ha promesso un controllo più stringente sui contenuti generati, ma la domanda di fondo resta ancora senza risposta: come si può addestrare un modello generativo senza infrangere la legge? Quali strumenti normativi sono in grado di garantire che le opere protette non vengano replicate o utilizzate impropriamente?

Normative, AI e intrattenimento

Al momento, la normativa internazionale sull’intelligenza artificiale si muove ancora in un terreno incerto, lasciando ampi margini di interpretazione e creando un clima di incertezza che rischia di bloccare l’innovazione. Il caso Seedance 2 non è che la punta dell’iceberg: nei prossimi mesi è probabile che decine di altre piattaforme si trovino a dover affrontare sfide simili, con possibili ripercussioni su scala globale. In gioco non c’è solo il futuro della creatività digitale, ma anche la definizione di nuove regole che potrebbero cambiare per sempre il rapporto tra tecnologia e proprietà intellettuale.

Dietro questa vicenda si nasconde una tensione che va ben oltre il semplice scontro tra aziende: da una parte l’innovazione rapidissima guidata da giganti tech come ByteDance, dall’altra gli interessi economici e normativi dell’Occidente, rappresentati da realtà come Disney, Netflix e le associazioni di categoria. In mezzo, milioni di utenti e professionisti che attendono risposte chiare su cosa sia lecito e cosa no nell’era dell’AI generativa. Per ora, la partita resta aperta, e il verdetto finale potrebbe riscrivere le regole del gioco per tutto il settore.