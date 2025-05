Strava si aggiorna: l'AI migliora l'allenamento

La piattaforma per sportivi Strava si prepara a rivoluzionare l’esperienza dei suoi utenti grazie a una serie di aggiornamenti tecnologici basati sull’intelligenza artificiale. Entro luglio, gli abbonati potranno usufruire di nuove funzionalità che promettono di migliorare significativamente l’interazione con l’app, rendendola ancora più personalizzata e affidabile.

Strava: le novità AI

Uno degli aggiornamenti principali riguarda il sistema di creazione dei percorsi personalizzati. Integrando algoritmi avanzati di AI, Strava analizza i dati aggregati delle heatmap per offrire tracciati ottimizzati in base alle abitudini della community. Questa funzione, disponibile nella rinnovata sezione Mappe, sarà particolarmente utile per attività come corsa, ciclismo e camminata, fornendo suggerimenti mirati per migliorare le prestazioni e l’esperienza complessiva.

A partire da giugno, i Punti di Interesse (POI) verranno potenziati: gli utenti potranno accedere a dettagli aggiuntivi come altitudine, distanza e tempo stimato per raggiungere luoghi strategici, tra cui bar, servizi igienici e punti panoramici. Inoltre, la possibilità di caricare fotografie migliorerà la qualità delle informazioni visive condivise con la community.

Un’altra innovazione di rilievo è il routing punto a punto, disponibile da luglio. Questa funzione utilizza algoritmi di machine learning per calcolare il percorso più efficiente tra due località specifiche, adattandosi alle esigenze di diverse attività. Ideale sia per allenamenti quotidiani che per escursioni più complesse, questa novità rappresenta un passo avanti nella personalizzazione dell’esperienza utente.

Gli abbonati potranno inoltre beneficiare del raddoppio dei segmenti live, che permettono di monitorare in tempo reale le performance su tratti specifici, e di nuovi pannelli dati per un’analisi più approfondita delle attività. Questi strumenti offrono una visione dettagliata dei progressi, aiutando gli sportivi a raggiungere i propri obiettivi in modo più efficace.

L’AI contro chi bara su Strava

Particolare attenzione è stata dedicata all’equità delle classifiche sportive. Grazie all’intelligenza artificiale, Strava sarà in grado di identificare e rimuovere automaticamente le attività sospette, come quelle registrate in auto o con e-bike non dichiarate. Finora, la piattaforma ha eliminato oltre 4,45 milioni di registrazioni scorrette, garantendo una maggiore credibilità e trasparenza nelle classifiche.

Questi miglioramenti offerti da Strava dimostrano che l’adozione di tecnologie avanzate può trasformare un’applicazione in uno strumento indispensabile per il monitoraggio e l’ottimizzazione delle performance sportive, offrendo in più anche un’esperienza utente all’avanguardia e altamente personalizzata.