Street View sfruttato dai ladri? Ecco la contromossa della piattaforma

Google Maps è un’app che piace davvero a tutti, forse a troppi. Secondo alcuni recente rapporti, persino i ladri si affidano allo strumento Street View per pianificare i colpi nelle case delle loro vittime.

Per chi non lo sapesse, questo servizio fornisce immagini reali di luoghi per indicazioni precise o esplorazioni virtuali. Mostra edifici, veicoli e, a volte, dettagli sensibili come targhe o persino i volti delle persone.

Sebbene Google abbia eliminato l’app standalone per Android, le stesse funzioni di Street View restano disponibili in Google Maps, a potenziale disposizione dei topi d’appartamento.

Secondo l’analista Daniel Linskey, i criminali sfruttano questo servizio per studiare la posizione delle case, gli ingressi e ogni dato potenzialmente utile per attuare i loro piani. Street View, tra le altre cose, permette anche di sapere se sono installati sistemi di sicurezza esterni all’obiettivo dei ladri.

A disposizione dell’utenza esiste una possibile contromossa, anche se necessita di un intervento. Stiamo parlando della possibilità di sfocare l’abitazione, una pratica ormai molto diffusa negli states (e non solo).

Come sfocare la tua abitazione su Street View per proteggerla dai ladri

Per intervenire oscurando i particolari della tua abitazione dovrai innanzitutto accedere a Google Maps attraverso un browser da desktop. Fatto ciò:

Fai clic sull’ icona di Street View nell’angolo in basso a destra;

nell’angolo in basso a destra; Dunque seleziona il menu a tre punti accanto all’etichetta della tua posizione;

accanto all’etichetta della tua posizione; Clicca su Segnala un problema ;

; Nella pagina visualizzata, seleziona l’area da sfocare all’interno della casella rossa;

all’interno della casella rossa; Una volta selezionata l’area, dovrai compilare il modulo , indicando cosa stai sfocando e perché;

, indicando cosa stai sfocando e perché; Fatto ciò, inserisci la tua casella di posta elettronica e invia l’apposito modulo.

La richiesta sarà analizzata dall’assistenza di Google Maps e in risposta otterrai un’e-mail di conferma della sfocatura. Nota bene: questa modifica è permanente, con l’intervento di Google che risulta irreversibile.