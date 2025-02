Su Apple Music sono arrivate le playlist di Sanremo

In concomitanza con l’inizio della 75^ edizione del Festival di Sanremo, Apple Music ha pubblicato una sezione speciale dedicata alla kermesse sanremese. Nella home page compare infatti Aspettando Sanremo, con tutta una serie di playlist da ascoltare, dai “brani essenziali” ai “vincitori”.

Apple Music è la piattaforma musicale streaming dell’azienda di Cupertino, con oltre 100 milioni di brani senza pubblicità, audio spaziale e definizione lossless. Per i nuovi iscritti è disponibile una prova gratuita di 7 giorni, al termine della quale si può decidere se proseguire con il rinnovo a 10,99 euro al mese oppure no (la disdetta è senza costi, ndr).

Le playlist di Sanremo su Apple Music

Ecco tutte le playlist di Sanremo rese disponibili in queste ore da Apple Music:

Sanremo: i brani essenziali

Sanremo: i vincitori

Sanremo 2025

Jovanotti: il mio Sanremo

Annalisa: il mio Sanremo

Sanremo: le canzoni d’amore

Sanremo anni ’50

Sanremo anni ’60

Sanremo anni ’70

Sanremo anni ’80

Sanremo anni ’90

Sanremo anni 2000

Sanremo anni 2010

Tra le playlist sanremesi più interessanti quelle scelte direttamente da Annalisa e Jovanotti. Nella playlist personale di Annalisa ci sono i brani Sinceramente (Annalisa), Un’emozione da poco (Anna Oxa), Luna in piena (Nada), Frozen (Madonna & Sickick), Re (Loredana Bertè), Tutti i miei sbagli (Subsonica), Come saprei (Giorgia), Almeno tu nell’universo (Mia Martini), Vacanze romane (Matia Bazar), Luce (Elisa), L’assenzio (Bluvertigo), E dimmi che non vuoi morire (Patty Pravo), Contessa (Decibel), Le mille bolle blu (Mina) e Charlie Big Potato (Skunk Anansie).

Queste invece le scelte di Jovanotti: Vado al massimo (Vasco Rossi), Per Elisa (Alice), Vacanze romane (Matia Bazar), Tango (Tananai), Innamoratissimo (Righiera), Perdere l’amore (Massimo Ranieri), Gianna (Rino Gaetano), Terra promessa (Eros Ramazzotti), L’italiano (Toto Cutugno), Zingara (Iva Zanicchi), Laura non c’è (Nek), Storie di tutti i giorni (Riccardo Fogli), La prima cosa bella (Nicola Di Bari), 24 mila baci (Adriano Celentano), Una lacrima sul viso (Bobby Solo), Che sarà (José Feliciano).

Per ascoltare tutte le playlist di Sanremo e i nuovi brani di quest'anno prendi dunque in considerazione la prova gratuita di 7 giorni di Apple Music.