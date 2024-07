Su X arriverà presto il pulsante "Non mi piace"

Sebbene X non abbia ancora rilasciato un commento ufficiale a riguardo, sembra ormai imminente l’introduzione di un nuovo pulsante “Non mi piace“.

Questa implementazione dovrebbe servire per classificare i contenuti e dovrebbe avere un design che ricorda l’icona di un cuore spezzato situato vicino al “Mi piace” a forma di cuore. Non è la prima volta che la piattaforma, una volta nota come Twitter, ha testato un sistema di downvoting. Già nel 2021, prima dell’acquisizione di Elon Musk era stato provato un sistema simile.

Nelle intenzioni della piattaforma, questo sistema di votazione potrebbe aiutare a classificare meglio le risposte ai post, permettendo di rendere più visibili quelle accolte meglio dall’utenza.

A scoprire i primi indizi di un nuovo bottone è stato Aaron Perris, reverse engineer noto con il nickname @aaronp613. Lo stesso ha individuato nel codice dell’app iOS di X delle porzioni di codice che sembravano far riferimento a un potenziale pulsante Non mi piace.

The ability to dislike posts are coming to the X for iOS app as well pic.twitter.com/rWk5mkRcip — Aaron (@aaronp613) July 11, 2024

Secondo Perris, sono già presenti anche stringhe da cui si evince come X potrebbe chiedere la conferma a un voto negativo. Non solo: i riferimenti sembrano parlare di post e non di risposte. Dunque, non è ancora chiaro se il social network voglia adottare il bottone su tutti i post o solo sulle risposte.

Il pulsante “Non mi piace” è stato segnalato da diversi utenti

La segnalazione di Aaron Perris non è l’unica che cita questa potenziale implementazione. L’utente @P4mui, infatti, ha segnalato una prova ancora più tangibile rispetto le intenzioni di X.

In questo caso parliamo di un video in cui, attraverso l’attivazione di un flag, è stato attivato il pulsante Non mi piace. In questo caso, il tasto è risultato apparire solo sulle risposte e non sui post principali.

Le nouveau bouton dislike en action (appelé downvote en interne), pour le moment c’est uniquement prévu pour les réponses X 10.49@xDaily pic.twitter.com/ZVgk8izTt1 — P4mui  (@P4mui) July 11, 2024

E queste segnalazioni non sono le uniche. Tutto lascia pensare che, nel giro di poco tempo, questo nuovo pulsante potrebbe effettivamente apparire sulla piattaforma.