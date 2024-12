Sublime Text 4: nuova build 4186 potenzia l’editor di codice

Quattro mesi dopo la precedente versione 4180, Sublime Text, editor di codice versatile e popolare tra gli sviluppatori Linux e non solo, ha lanciato la build 4186. Questo aggiornamento offre svariati miglioramenti progettati per migliorare le prestazioni e semplificare i flussi di lavoro. Uno dei cambiamenti più evidenti riguarda l’evidenziazione della sintassi. Sono stati apportati vari ritocchi e aggiustamenti sottili per garantire che il codice appaia più chiaro, migliorando sia la leggibilità che la comprensione. Inoltre, gli ingegneri di Sublime Text hanno migliorato il loro motore regex personalizzato utilizzato per l’evidenziazione della sintassi, ottenendo in definitiva un parsing più veloce e accurato. Ciò è ulteriormente supportato da riduzioni nell’utilizzo della memoria del syntax engine.

Il team di sviluppo di Sublime Text 4 ha anche prestato particolare attenzione alla risoluzione di diversi bug di vecchia data. Ad esempio, sono stati risolti problemi relativi al rilevamento delle modifiche ai file che non funzionava per le viste clonate una volta chiuso il file originale. È stato anche corretto il messaggio ricorrente che richiedeva di ricaricare i documenti immediatamente dopo che erano stati ricaricati. Un’altra correzione particolarmente interessante riguarda la funzionalità Goto Definition, che garantisce che i simboli all’interno del file corrente siano ora prioritari. Ciò rende la navigazione più rapida e intuitiva. Gli aggiornamenti delle prestazioni, tuttavia, non si limitano al solo syntax engine. La compressione della cache ha subito un miglioramento sostanziale, mentre la velocità di rendering ha beneficiato di operazioni di tematizzazione più rapide.

Con il nuovo update, la scansione dei repository Git è diventata notevolmente più efficiente. Inoltre, prestazioni di rendering più fluide aiuteranno gli sviluppatori a mantenere il loro workspace scattante in ogni condizione. Oltre alle prestazioni e alla stabilità, la nuova build di Sublime Text 4 introduce una manciata di nuove funzionalità. Ad esempio, il comando unselect_current ora assiste con la selezione multipla delle schede, migliorando la flessibilità per la gestione di più file aperti. Minihtml ora supporta il caricamento di immagini da Internet, ampliando la gamma di possibili scenari di documentazione e anteprima direttamente all’interno dell’editor. Infine, i test di sintassi hanno ricevuto una revisione completa dei loro messaggi di errore e ora possono testare le trasformazioni dei simboli.

Nel frattempo, gli utenti della Sublime Text API dovrebbero trovare una serie di perfezionamenti. Dall’aumento di prestazioni quando si gestiscono grandi set di completamenti alla garanzia che View.find_all possa essere ridotto a regioni specifiche. Le modifiche possono sembrare tecniche, ma soddisfano le esigenze pratiche di chiunque crei strumenti personalizzati o integri Sublime Text in un flusso di lavoro più ampio. Il fatto che CompletionList.set_completions sia ora thread-safe farà sicuramente piacere agli sviluppatori di plugin, che spesso gestiscono più thread di esecuzione nei loro progetti.

In particolare, questa versione risolve anche alcuni problemi specifici della piattaforma. Su Windows, Sublime Text ora evita con grazia un crash attivato da alcuni programmi antivirus che invocano CreateRemoteThread. Gli utenti Mac ottengono la loro quota di correzioni, inclusi aggiornamenti più affidabili alla clipboard di ricerca e click-through funzionali. Sebbene questi miglioramenti possano passare inosservati ad alcuni, saranno senza dubbio un gradito sollievo per coloro che hanno riscontrato questi problemi. Per maggiori informazioni su tutte le modifiche della nuova versione è possibile consultare il changelog completo, pubblicato sul sito ufficiale di Sublime Text.