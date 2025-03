Sull'App Store presto riepiloghi delle recensioni generati dall'AI

Apple ha intenzione di portare i riepiloghi delle recensioni generati dall’Intelligenza Artificiale sull’App Store con iOS 18.4.

La più che probabile implementazione è stata segnalata da Macworld, che ha evidenziato come l’ultima versione beta per sviluppatori per iOS e iPadOS aggiunge brevi riepiloghi delle recensioni degli utenti ad alcune inserzioni dello store digitale.

Secondo i dettagli mostrati sul sito degli sviluppatori di Apple, i riepiloghi saranno generati attraverso Large Language Model (LLM), sfruttando le informazioni chiave individuate nelle recensioni degli utenti in carne e ossa.

Questi contenuti testuali dovrebbero essere generati con un linguaggio naturale, analizzando inizialmente i feedback positivi per poi passare alla segnalazione di problemi e aspetti negativi. Secondo Apple, gli aggiornamenti dei riepiloghi avverranno con cadenza settimanale.

Riepiloghi AI su App Store: al via i primi test negli Stati Uniti

I primi test a riguardo dovrebbero iniziare con la versione americana dell’App Store, andando a interessare solo giochi e app che hanno una quantità adeguata di recensioni. Se tutto andrà come previsto, i riepiloghi AI saranno proposti anche in altri paesi nel corso dei prossimi mesi. Questo tipo di utilizzo dell’AI non è una novità assoluta, con Amazon che, già dal 2023, utilizza tale tecnologia per creare paragrafi riassuntivi delle recensioni di alcuni prodotti.

I riepiloghi sono considerati un contenuto molto utile per poter far risparmiare tempo ai potenziali clienti, avendo subito una panoramica accurata dei prodotti/app in vendita. Nonostante ciò, Apple così come Amazon vuole procedere con prudenza, cercando di comprendere appieno capacità e potenziali limiti dell’applicazione dell’AI in questi contesti.

Qualcosa di molto simile è stato proposto anche su YouTube, anche se in quel caso specifico si parla di riepiloghi riguardanti interi contenuti video, andando ben oltre quello che è il semplice testo.