SumUp Air: il lettore di carte è scontato del 40% su Amazon

Lo avrai sicuramente già visto in giro e lo avrai usato per completare un acquisto con la tua carta. Si tratta del lettore SumUp Air, un dispositivo compatto e leggero che consente di accettare pagamenti con carta in modo facile e sicuro. È la soluzione ideale per liberi professionisti e piccoli commercianti, e oggi è acquistabile su Amazon a soli 29,90 euro (spedizione compresa) grazie allo sconto del 40%.

Una soluzione di pagamento portatile e conveniente: SumUp Air è scontato del 40% su Amazon

Il lettore di Sumup accetta pagamenti con carte di credito e debito dei circuiti Visa, Mastercard, American Express, V Pay e Maestro, sia tramite chip & PIN che contactless. Il dispositivo si collega al tuo smartphone (o tablet) tramite Bluetooth, eliminando così la necessità di cavi ingombranti o terminali POS.

La batteria del lettore offre fino a 500 transizioni con una singola carica, garantendo autonomia per l’intera giornata lavorativa. Le dimensioni ridotte e il peso leggero, poi, lo rendono facile da trasportare e utilizzare ovunque.

È importante sottolineare che il SumUp Air è certificato PCI DSS e utilizza tecnologie avanzate per proteggere i dati di pagamenti dei clienti. E poi il dispositivo non prevede canoni mensili o costi di attivazione.

Come anticipato poco sopra, si collega via Bluetooth allo smartphone/tablet del commerciante. Necessaria è anche l’app SumUp, che offre funzionalità aggiuntive, tra cui la possibilità di inviare ricevute digitali ai clienti, creare un catalogo di prodotti, gestire le transizioni e visualizzare le vendite in tempo reale.

Tramite l’app è possibile anche creare l’account per dare il via alle operazioni. L’applicazione è disponibile sia per iOS/iPadOS che Android.