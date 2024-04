Super AUTONOMIA con le cuffie JBL oggi crollate del 31% su Amazon

Non basta scegliere un marchio altisonante per avere delle cuffie eccezionali ma quando si opta per JBL, la resa è sempre altissima. Oggi in sconto su Amazon compaiono di nuovo le famosissime Tune 770NC, in grado di garantire una potenza incredibile ma soprattutto diverse chicche interessanti.

Esteticamente uguali a cuffie che costano anche 100 € in più, queste di JBL riescono ad offrire un gran comfort. Oltre a tutto ciò, il punto focale sta nell’autonomia, il motivo principale per cui tutti stanno acquistando.

Oggi, grazie al 31% di sconto che arriva su Amazon, questo prodotto costa solo 89,99 € con due anni di garanzia inclusi e con spedizione in 24 ore.

Queste cuffie hanno anche la cancellazione del rumore, JBL è una sicurezza

Dando uno sguardo sul web sarebbe impossibile trovare delle cuffie che siano più performanti di queste JBL Tune 770NC e che costino così poco. L’occasione dunque è da prendere al volo, una di quelle uniche che non capitano sempre.

I cuscinetti imbottiti forniscono un comfort pazzesco, quasi a far dimenticare di averle indossate. JBL inoltre ha pensato a tanta tecnologia, soprattutto per quanto riguarda il suono. I bassi sono corposi e profondi mentre il suono in generale risulta super bilanciato. C’è anche la cancellazione adattiva del rumore e la modalità SmartAmbient per sentire in maniera limpida i rumori ambientali anche quando si indossano le cuffie. Nota di merito per la batteria, in grado di far durare queste JBL ben 70 ore.

