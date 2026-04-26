Super promo Disney+: 3 mesi di film e serie TV da 4,99€ al mese

È arrivata la tua occasione per sottoscrivere un abbonamento a Disney+ a prezzo conveniente: fino al 6 maggio, puoi abbonarti alla piattaforma da 4,99 euro al mese, per 3 mesi. Accedi al catalogo completo ricco di film, serie TV e contenuti Originals, su più dispositivi.

Le novità di Disney+ e i titoli più attesi

Disney+ offre migliaia di ore di intrattenimento tra produzioni originali e grandi successi. Oltre ai grandi classici Disney, troviamo anche novità degli ultimi mesi come Zootropolis 2, nuovo capitolo delle avvenute di Judy Hopps e Nick Wilde alle prese con un mistero che sconvolge la città.

Su Disney+ trovano spazio anche numerosi film e serie TV. Come Mike & Nick & Nick & Alice, tra crime e viaggi nel tempo, e al ritorno di serie molto seguite come la seconda stagione di Paradise, Scrubs – a sedici anni dalla conclusione della storia originale – e Malcolm: Life’s Still Unfair, sequel che racconta la vita dei protagonisti della serie dei primi anni 2000 diventati ormai adulti.

Il catalogo Disney+ è in continuo aggiornamento: tra i titoli più attesi in arrivo nei prossimi mesi troviamo la seconda stagione di Tucci in Italy, disponibile dal 12 maggio, la stagione 2 di Rivals e la 5 di Welcome to Wrexham, entrambi in arrivo il 15 maggio, mentre il 2 giugno sarà disponibile Not Suitable for Work.

Puoi guardare Disney+ in contemporanea su un massimo di 4 dispositivi compatibili: la piattaforma è disponibile per smartphone, tablet, desktop, smart TV, console e set-top box. Fino al 6 maggio, puoi accedere all’intero catalogo Disney+ a partire da 4,99 euro al mese, per 3 mesi: abbonati online in pochi minuti.