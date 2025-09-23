Supporto a Pavimento Techly ICA-TR57PDU per TV e monitor 32-70”: stabile, regolabile, con gestione cavi

Il supporto Techly ICA-TR57PDU combina design elegante, stabilità e funzionalità integrate come mensola A/V e multipresa (elettrica e USB), trasformando qualsiasi spazio in un’area multimediale ordinata e sicura.
Michele Nasi
Pubblicato il 23 set 2025
Supporto a Pavimento Techly ICA-TR57PDU per TV e monitor 32-70”: stabile, regolabile, con gestione cavi

Televisori e monitor diventano sempre più grandi e centrali nell’arredamento di casa e negli spazi professionali. La scelta del supporto giusto non è quindi solo una questione estetica, ma anche di sicurezza, praticità e ottimizzazione dello spazio. Non tutti gli ambienti permettono di montare una TV a parete, e spesso i mobili tradizionali non offrono la flessibilità necessaria per posizionare il televisore all’altezza ideale od organizzare dispositivi multimediali e cavi in maniera ordinata. Un supporto a pavimento professionale come Techly ICA-TR57PDU è una soluzione che combina stabilità, regolazione ergonomica e gestione intelligente dei dispositivi.

Supporto a Pavimento Techly ICA-TR57PDU: design e caratteristiche

Realizzato con materiali di alta qualità, il supporto Techly si presenta con una struttura stabile e una base di appoggio da 600 x 400 mm, completata da piedini antiscivolo che assicurano il massimo della stabilità anche su pavimenti non perfettamente livellati. La colonna centrale è elegante e discreta, disponibile in colore bianco, e ospita un sistema di gestione cavi integrato che consente di mantenere l’area ordinata, evitando grovigli di fili antiestetici e potenzialmente pericolosi.

Il supporto a pavimento ICA-TR57PDU ha il pregio di trasformare qualsiasi spazio in un’area visivamente pulita, funzionale e sicura. Dotato di mensola per apparecchiature A/V, rotazione orizzontale del TV e multipresa integrata, diventa un vero e proprio hub multimediale.

Supporto a Pavimento Techly stabile e sicuro per monitor e TV

Il prodotto Techly è certificato CE e offre 2 anni di garanzia, a testimonianza della qualità costruttiva e dell’affidabilità nel tempo. Con un peso complessivo di 16 kg, la struttura risulta solida ma relativamente leggera ed è quindi facile da movimentare.

Struttura supporto a pavimento per TV LCD/LED/Plasma 32-70" con Prese Elettriche

Capacità e compatibilità

Techly ICA-TR57PDU supporta TV con attacco VESA e peso massimo pari a 45 kg, una caratteristica che rende il supporto perfettamente compatibile con la maggior parte dei televisori di fascia media e alta presenti sul mercato.

La rotazione orizzontale di ±25° permette di regolare l’angolo di visione senza dover spostare fisicamente il supporto, offrendo grande flessibilità in ambienti multipurpose come soggiorni, sale conferenze e showroom.

L’altezza complessiva è regolabile da 1077 mm a 1347 mm, consentendo di adattare il supporto a differenti scenari d’uso, sia per la visione seduta che in piedi, senza mai comprometterne la stabilità.

Funzionalità integrate

Un aspetto distintivo del supporto ICA-TR57PDU, come accennato in precedenza, è la mensola A/V (400 x 270 mm), utile per posizionare decoder, console, soundbar o altri dispositivi multimediali, riducendo la necessità di ulteriori mobili o scaffali.

La base include inoltre una multipresa con 2 prese Schuko e 2 porte USB-A (5V, 2,1A, 10,5W): permette di alimentare simultaneamente TV, dispositivi di streaming o caricare la batteria di smartphone e tablet, aumentando notevolmente la praticità del supporto.

Supporto TV e monitor con prese Schuko, USB e mensola A/V

Installazione e accessori

Il supporto Techly per TV e monitor è fornito con tutti gli accessori necessari per il montaggio: staffa di supporto TV, colonna, ripiano A/V, accessori di fissaggio e manuale utente. Il design modulare e intuitivo consente un’installazione rapida anche senza competenze tecniche, rendendolo il prodotto davvero versatile: è ideale per uffici, ambienti commerciali o abitazioni.

Caratteristiche tecniche a colpo d’occhio

  • Versatilità: compatibile con TV da 32″ a 70″ e fino a 45 kg.
  • Stabilità: base larga e piedini antiscivolo per una perfetta sicurezza.
  • Flessibilità: inclinazione orizzontale ±25° e altezza regolabile.
  • Funzionalità integrate: mensola A/V e multipresa con 2 prese Schuko + 2 USB-A.
  • Gestione cavi: sistema integrato che mantiene l’installazione ordinata.
  • Garanzia: 2 anni e certificazione CE.

Conclusioni

Il supporto a pavimento per TV e monitor Techly ICA-TR57PDU si distingue per l’eccellente rapporto qualità-prezzo, la solidità costruttiva e le funzionalità integrate, risultando una scelta eccellente per chi cerca un prodotto completo, sicuro e versatile.

Perfetto per uso domestico, uffici o spazi espositivi, garantisce comodità, praticità e sicurezza, combinando design elegante e prestazioni tecniche elevate.

Con un prezzo competitivo di circa 125 € IVA inclusa e una disponibilità immediata, Techly ICA-TR57PDU rappresenta una soluzione professionale e durevole per chi desidera sfruttare al massimo le funzionalità del proprio televisore senza rinunciare all’estetica e alla praticità.

 

In collaborazione con Techly
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

iOS 26.1: su AirPods Live Translation arriva anche l'italiano
Hardware

iOS 26.1: su AirPods Live Translation arriva anche l'italiano
Commodore 64 Ultimate supera 10.000 preordini: ritorno autentico del C64
Hardware

Commodore 64 Ultimate supera 10.000 preordini: ritorno autentico del C64
MediaTek Dimensity 9500 ufficiale: è il chip per i top premium 2025-26
Processori

MediaTek Dimensity 9500 ufficiale: è il chip per i top premium 2025-26
MacBook Pro con touchscreen OLED: ecco quando saranno lanciati sul mercato
Hardware

MacBook Pro con touchscreen OLED: ecco quando saranno lanciati sul mercato
Link copiato negli appunti