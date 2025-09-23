Supporto a Pavimento Techly ICA-TR57PDU per TV e monitor 32-70”: stabile, regolabile, con gestione cavi

Televisori e monitor diventano sempre più grandi e centrali nell’arredamento di casa e negli spazi professionali. La scelta del supporto giusto non è quindi solo una questione estetica, ma anche di sicurezza, praticità e ottimizzazione dello spazio. Non tutti gli ambienti permettono di montare una TV a parete, e spesso i mobili tradizionali non offrono la flessibilità necessaria per posizionare il televisore all’altezza ideale od organizzare dispositivi multimediali e cavi in maniera ordinata. Un supporto a pavimento professionale come Techly ICA-TR57PDU è una soluzione che combina stabilità, regolazione ergonomica e gestione intelligente dei dispositivi.

Supporto a Pavimento Techly ICA-TR57PDU: design e caratteristiche

Realizzato con materiali di alta qualità, il supporto Techly si presenta con una struttura stabile e una base di appoggio da 600 x 400 mm, completata da piedini antiscivolo che assicurano il massimo della stabilità anche su pavimenti non perfettamente livellati. La colonna centrale è elegante e discreta, disponibile in colore bianco, e ospita un sistema di gestione cavi integrato che consente di mantenere l’area ordinata, evitando grovigli di fili antiestetici e potenzialmente pericolosi.

Il supporto a pavimento ICA-TR57PDU ha il pregio di trasformare qualsiasi spazio in un’area visivamente pulita, funzionale e sicura. Dotato di mensola per apparecchiature A/V, rotazione orizzontale del TV e multipresa integrata, diventa un vero e proprio hub multimediale.

Il prodotto Techly è certificato CE e offre 2 anni di garanzia, a testimonianza della qualità costruttiva e dell’affidabilità nel tempo. Con un peso complessivo di 16 kg, la struttura risulta solida ma relativamente leggera ed è quindi facile da movimentare.

Capacità e compatibilità

Techly ICA-TR57PDU supporta TV con attacco VESA e peso massimo pari a 45 kg, una caratteristica che rende il supporto perfettamente compatibile con la maggior parte dei televisori di fascia media e alta presenti sul mercato.

La rotazione orizzontale di ±25° permette di regolare l’angolo di visione senza dover spostare fisicamente il supporto, offrendo grande flessibilità in ambienti multipurpose come soggiorni, sale conferenze e showroom.

L’altezza complessiva è regolabile da 1077 mm a 1347 mm, consentendo di adattare il supporto a differenti scenari d’uso, sia per la visione seduta che in piedi, senza mai comprometterne la stabilità.

Funzionalità integrate

Un aspetto distintivo del supporto ICA-TR57PDU, come accennato in precedenza, è la mensola A/V (400 x 270 mm), utile per posizionare decoder, console, soundbar o altri dispositivi multimediali, riducendo la necessità di ulteriori mobili o scaffali.

La base include inoltre una multipresa con 2 prese Schuko e 2 porte USB-A (5V, 2,1A, 10,5W): permette di alimentare simultaneamente TV, dispositivi di streaming o caricare la batteria di smartphone e tablet, aumentando notevolmente la praticità del supporto.

Installazione e accessori

Il supporto Techly per TV e monitor è fornito con tutti gli accessori necessari per il montaggio: staffa di supporto TV, colonna, ripiano A/V, accessori di fissaggio e manuale utente. Il design modulare e intuitivo consente un’installazione rapida anche senza competenze tecniche, rendendolo il prodotto davvero versatile: è ideale per uffici, ambienti commerciali o abitazioni.

Caratteristiche tecniche a colpo d’occhio

Versatilità : compatibile con TV da 32″ a 70″ e fino a 45 kg.

: compatibile con TV da 32″ a 70″ e fino a 45 kg. Stabilità : base larga e piedini antiscivolo per una perfetta sicurezza.

: base larga e piedini antiscivolo per una perfetta sicurezza. Flessibilità : inclinazione orizzontale ±25° e altezza regolabile.

: inclinazione orizzontale ±25° e altezza regolabile. Funzionalità integrate : mensola A/V e multipresa con 2 prese Schuko + 2 USB-A.

: mensola A/V e multipresa con 2 prese Schuko + 2 USB-A. Gestione cavi : sistema integrato che mantiene l’installazione ordinata.

: sistema integrato che mantiene l’installazione ordinata. Garanzia: 2 anni e certificazione CE.

Conclusioni

Il supporto a pavimento per TV e monitor Techly ICA-TR57PDU si distingue per l’eccellente rapporto qualità-prezzo, la solidità costruttiva e le funzionalità integrate, risultando una scelta eccellente per chi cerca un prodotto completo, sicuro e versatile.

Perfetto per uso domestico, uffici o spazi espositivi, garantisce comodità, praticità e sicurezza, combinando design elegante e prestazioni tecniche elevate.

Con un prezzo competitivo di circa 125 € IVA inclusa e una disponibilità immediata, Techly ICA-TR57PDU rappresenta una soluzione professionale e durevole per chi desidera sfruttare al massimo le funzionalità del proprio televisore senza rinunciare all’estetica e alla praticità.

