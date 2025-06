Svelata la data di lancio del visore Android XR di Samsung: manca pochissimo

Secondo quanto riportato dal giornale online coreano NewsPin, 29 settembre 2025 Samsung entrerà ufficialmente nel mercato della realtà estesa con il lancio del suo primo visore XR. L’attesa presentazione ufficiale avverrà in Corea del Sud, e sarà seguita dal debutto commerciale globale il 13 ottobre. Questo nuovo dispositivo, sviluppato sotto il nome in codice “Project Infinite”, rappresenta una mossa strategica per entrare in un mercato dominato da Meta, che detiene l’84% della quota, e dove persino Apple fatica a trovare spazio con il suo costoso Vision Pro.

Prima della presentazione ufficiale, Samsung darà un’anteprima del dispositivo a luglio 2025 durante l’evento Galaxy Unpacked. Qui sarà mostrato un prototipo, denominato “Project Moohan”, insieme a video promozionali pensati per testare le reazioni del pubblico e raccogliere feedback preziosi.

Tecnologia innovativa e sinergia con Android

Il nuovo visore XR di Samsung punta a distinguersi grazie alla piena compatibilità con tutte le applicazioni Android esistenti, combinata con un’interfaccia immersiva per le app sviluppate specificamente da Samsung e Google. Dal punto di vista hardware, il dispositivo sarà equipaggiato con il potente processore Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2, supportato da 16GB di RAM e dotato di schermi Micro OLED ad alta frequenza di aggiornamento, garantendo così prestazioni fluide e una qualità visiva eccezionale.

Un altro elemento chiave sarà l’integrazione dell’assistente AI avanzato Gemini AI. Questo assistente è progettato per comprendere il contesto delle azioni dell’utente, offrendo un supporto intelligente e personalizzato durante l’utilizzo del visore. Questa caratteristica rappresenta un chiaro tentativo di differenziare il prodotto rispetto ai principali concorrenti sul mercato.

Una sfida al mercato XR

Attualmente, il settore della realtà estesa vede Meta in una posizione di leadership, grazie anche al recente lancio del Quest 3S, caratterizzato da un prezzo accessibile. Apple, invece, sta affrontando difficoltà significative con il Vision Pro, penalizzato da un costo elevato di 3.500 dollari e da una limitata disponibilità di contenuti ottimizzati.

Samsung mira a posizionarsi strategicamente con un dispositivo che unisce un prezzo competitivo, una vasta compatibilità applicativa e funzionalità avanzate basate sull’intelligenza artificiale. La collaborazione con Google per la piattaforma Android XR e con Qualcomm per l’hardware rappresenta il cuore di questa strategia.

L’ingresso di Samsung nel segmento XR segna un momento cruciale per l’azienda coreana, che espande il proprio ecosistema tecnologico verso una nuova dimensione dell’interazione digitale. Tuttavia, il successo di questa iniziativa dipenderà dalla capacità di costruire un ecosistema robusto di contenuti e applicazioni ottimizzati per la piattaforma, oltre che dalla capacità di posizionare il prodotto in una fascia di prezzo attraente per i consumatori.