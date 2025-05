Sviluppare un'app Windows leggera e nativa in C senza librerie esterne o framework è ancora possibile!

In un’epoca dominata da framework pesanti, dipendenze multiple e applicazioni desktop costruite con tecnologie Web, c’è ancora qualcuno che auspica un po’ un ritorno al passato. A quella “buona programmazione” che massimizzava l’efficienza riducendo all’essenziale ogni componente.

Simple Todo è un esperimento che mostra come sia ancora possibile realizzare software funzionale, reattivo e integrato nel sistema operativo senza alcun framework esterno, runtime pesanti o librerie aggiuntive. L’applicazione, dotata di interfaccia grafica, è sviluppata interamente in linguaggio C e basata esclusivamente sulle API Win32.

La sua leggerezza — appena 26,5 KB in formato compresso — non è solo un dato tecnico, ma una filosofia: scrivere codice che sia realmente “vicino alla macchina”, dove ogni byte è sotto controllo dello sviluppatore e ogni funzionalità è costruita dal basso, sfruttando direttamente i meccanismi nativi di Windows.

In un contesto in cui l’efficienza, la sicurezza e l’autosufficienza del software tornano a essere priorità, Simple Todo diventa un esempio concreto di minimalismo funzionale e progettazione consapevole.

Un’applicazione Windows moderna in soli 26,5 KB

A prima vista, potrebbe sembrare un semplice gestore di attività. In realtà, Simple Todo si rivela un ottimo banco di prova per le tecniche avanzate di programmazione nativa: usa le API Win32 per costruire un’interfaccia utente completa e reattiva, integra il supporto per la traybar di Windows, applica temi visivi nativi attraverso uxtheme.dll e implementa un sistema di salvataggio persistente nel profilo utente di Windows. Il tutto con una dimensione ridotta a soli 26,5 KB grazie alla compressione con UPX.

Le API Win32, lo ricordiamo, sono l’insieme ufficiale di funzioni, costanti, strutture e interfacce fornite da Microsoft per permettere agli sviluppatori di interagire direttamente con il sistema operativo Windows. Queste API costituiscono il livello più basso e nativo per la programmazione di applicazioni desktop su Windows, ed espongono tutte le funzionalità fondamentali del sistema.

Le API sono scritte e accessibili in linguaggio C e sono contenute in numerose librerie dinamiche di Windows, come user32.dll , kernel32.dll , gdi32.dll , comctl32.dll e così via.

Utilizzare le API Win32 significa scrivere codice che lavora direttamente con il sistema operativo, senza livelli di astrazione introdotti da framework moderni (come .NET, Qt o Electron). Questo approccio garantisce, ovviamente, un maggiore controllo sul comportamento dell’applicazione, massima efficienza e leggerezza, compatibilità diretta con le funzionalità native di Windows.

Funzionalità principali

L’applicazione Simple Todo è progettata per essere estremamente funzionale, ma senza rinunciare alla coerenza con l’ambiente Windows:

Gestione delle attività : aggiunta, modifica, eliminazione, completamento e assegnazione di priorità.

: aggiunta, modifica, eliminazione, completamento e assegnazione di priorità. Integrazione con il sistema : minimizzazione nella system tray, avvio automatico con Windows.

: minimizzazione nella system tray, avvio automatico con Windows. Memorizzazione locale: gestione di un file binario persistente all’interno della cartella %appdata%\TodoApp\ .

L’interfaccia, per quanto semplice, adotta le Common Controls e il supporto per i moderni stili visivi, mantenendo un’estetica coerente con l’aspetto nativo delle applicazioni Win32.

Compilazione e build

La compilazione del progetto è semplice e richiede solo l’utilizzo di MinGW-w64 (GCC per Windows). Nello specifico, il file build.bat automatizza la compilazione, permettendo a chiunque di ottenere l’eseguibile con un singolo comando, senza necessità di ambienti di sviluppo complessi.

Consigliamo di studiare la struttura del file build.bat avvalendosi del repository GitHub e, allo stesso modo, verificare il contenuto dei seguenti (si trovano nella sottocartella src del progetto):

main.c : punto d’ingresso dell’applicazione, gestisce il loop dei messaggi.

: punto d’ingresso dell’applicazione, gestisce il loop dei messaggi. todo.c/h : logica per la gestione delle attività (strutture dati, salvataggio, caricamento).

: logica per la gestione delle attività (strutture dati, salvataggio, caricamento). gui.c : definizione e gestione della GUI, inclusi menu, pulsanti, eventi.

La scelta di non usare librerie esterne (nemmeno un GUI toolkit come GTK o Qt) sottolinea l’obiettivo didattico e tecnico del progetto: offrire un esempio completo di come realizzare un’applicazione Win32 da zero.

Perché vale la pena studiare questo progetto

Simple Todo è molto più di un’applicazione di esempio. È un prezioso strumento di supporto per studenti e sviluppatori che vogliono imparare a costruire interfacce Windows senza librerie di terze parti; per gli appassionati di retro-programmazione, grazie alla sua impronta minimalista e all’uso del C puro; per sviluppatori di soluzioni embedded o low-level, che desiderano mantenere dimensioni degli eseguibili minime e alta efficienza.

Questo tipo di sviluppo, basato sulle API Win32, richiede una comprensione approfondita delle meccaniche interne di Windows, della gestione dei messaggi, della memoria e della programmazione event-driven. È per questo motivo che i progetti sviluppati interamente con le API Win32, come Simple Todo, sono particolarmente apprezzabili per il loro valore didattico e tecnico.

Credit immagine in apertura: iStock.com – Tirachard