Sviluppatori macOS, non potete perdervi l'editor open source Zed

Quando si lavora sullo sviluppo di un’applicazione, il desiderio del programmatore è quello di poter utilizzare un IDE leggero che, allo stesso tempo, sia versatile e completo. Se siete sviluppatori macOS, non potete perdervi il nuovo Zed, potente editor appena distribuito come software open source.

Un IDE, acronimo di Integrated Development Environment, è un software che fornisce un insieme di strumenti e funzionalità integrati per agevolare e semplificare il processo di sviluppo software. Mette a disposizione un ambiente unificato in cui gli sviluppatori possono scrivere e testare il loro codice, effettuandone il debug e compilando il programma, seguendo un flusso di lavoro coerente.

Cos’è e quali sono le principali caratteristiche dell’editor open source Zed

Zed è un software destinato ai sistemi macOS che riesce a unire la potenza di un ambiente di sviluppo integrato (IDE) con la reattività di un editor leggero. Oltre alle funzioni di base di un editor di codice, come l’autocompletamento, Zed include anche caratteristiche avanzate. Citiamo ad esempio il supporto per GitHub Copilot e GPT-4: i rispettivi modelli generativi aiutano lo sviluppatore a scrivere codice e gli fanno risparmiare tempo, ad esempio elaborando in un battito di ciglia le attività più comuni e ricorrenti.

Un software evoluto come Zed integra anche funzioni di modifica collaborativa che permettono ad altri utenti di intervenire sul codice e fornire il proprio contributo per far evolvere rapidamente un progetto.

Lanciando qualche benchmark, inoltre, è facile rendersi conto di come Zed brilli in termini di prestazioni: ha un impatto minimo sulla memoria occupata e sulle risorse di sistema, è contraddistinto da un tempo di avvio contenuto e introduce, per qualsivoglia operazione, una bassissima latenza.

La decisione di passare a un modello aperto e alle licenze copyleft

Il team di sviluppo di Zed ha annunciato sulla piattaforma GitHub che il codice del programma è ora disponibile sotto licenza GPL per il lato client e AGPL per il lato server. La scelta di una licenza copyleft è stata fatta per garantire che qualsiasi miglioramento possa essere foriero di benefici per l’intera comunità.

Tuttavia, il framework utilizzato in Zed per la gestione dell’interfaccia grafica, GPUI, è distribuito sotto la licenza Apache 2 senza copyleft.

Gli autori del progetto aggiungono che costruire e mantenere il miglior editor del mondo richiede un modello di business sostenibile per continuare a investire nel team di sviluppo. Rilasciare il sorgente dell’applicazione e utilizzare licenze copyleft, sempre secondo gli ideatori di Zed, non fermerà il successo commerciale.

In futuro saranno probabilmente offerti prodotti e servizi commerciali per professionisti e imprese. Al momento, però, la porzione più ampia del codice di Zed è totalmente “aperta”. Il codice proprietario permasto nel progetto è soltanto una frazione minimale.

Zed è il risultato del lavoro svolto dagli stessi creatori di Atom, noto e apprezzato editor di testo, di Electron, che consente di creare applicazioni desktop utilizzando le tecnologie Web e di Tree-sitter, un generatore di parser. Un parser generator è uno strumento software utilizzato per generare il codice di un parser a partire da una specifica grammatica formale. In informatica, un parser è un componente che analizza la struttura sintattica di un insieme di dati secondo le regole di una grammatica definita.