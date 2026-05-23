Svolta Firefox, arriva Nova: come cambia il browser di Mozilla

Mozilla ha confermato ufficialmente l’arrivo di Firefox Nova, il più ampio redesign dell’interfaccia del browser degli ultimi anni.

Non si tratta di un semplice aggiornamento estetico: il progetto introduce modifiche profonde all’organizzazione dell’interfaccia, alla gestione delle schede e all’integrazione di funzioni innovative già offerte dai concorrenti come Chrome, Edge e Arc.

Una parte del nuovo design è già disponibile nelle build Nightly e può essere attivata manualmente tramite i flag sperimentali interni. Il contesto non è dei più semplici: secondo i dati StatCounter, la quota globale desktop di Firefox è scesa sotto il 7%, mentre Chromium continua a dominare il mercato con margini enormi.

Cosa cambia con Firefox Nova

Firefox Nova è il nome interno del nuovo sistema grafico che Mozilla introdurrà progressivamente nel corso del 2026. Le build Nightly mostrano già diverse modifiche visibili: schede flottanti con elementi più arrotondati, toolbar ridisegnata, menu semplificati e una maggiore separazione visiva tra contenuti web e controlli UI. Lo stile ricorda parzialmente Microsoft Edge e Arc Browser, pur mantenendo una propria identità.

Una delle novità più rilevanti riguarda la sidebar, che potrà ospitare cronologia, segnalibri, strumenti AI e future funzioni collaborative. La struttura modulare suggerisce che Firefox voglia abbandonare il classico modello con barra superiore fissa, avvicinandosi a un’interfaccia più adattiva. Alcune impostazioni sperimentali indicano anche l’arrivo di toolbar contestuali dinamiche, capaci di adattarsi al tipo di attività svolta: lettura, sviluppo web, streaming o lavoro documentale.

Sul piano tecnico, Nova sfrutta WebRender, il renderer GPU accelerato introdotto con il progetto Quantum, per introdurre animazioni più fluide, effetti di profondità e transizioni più moderne senza compromettere le prestazioni. Mozilla sta inoltre lavorando al miglioramento del supporto Wayland su Linux, settore storicamente problematico rispetto ai browser Chromium, con una gestione più moderna dello scaling HiDPI e del rendering multi-monitor.

Chi vuole provarlo adesso può installare Firefox Nightly, accedere alla pagina interna about:config e attivare i parametri sperimentali dedicati a tab redesign, sidebar moderna e nuovi layout della toolbar. Va tenuto conto che alcune funzioni risultano ancora incomplete: utenti Linux hanno segnalato glitch grafici su Wayland e incompatibilità temporanee con temi personalizzati e vecchie estensioni UI.

Firefox Nova può davvero fare la differenza

Il redesign arriva in un momento cruciale. Chrome mantiene una quota dominante, Edge cresce grazie all’integrazione con Windows 11 e ai servizi AI Copilot, e browser emergenti come Arc hanno conquistato una nicchia con interfacce radicalmente diverse.

Firefox resta l’unico browser mainstream multipiattaforma basato su un motore indipendente, Gecko, alternativa concreta a Chromium. Questa indipendenza ha un valore tecnico e politico preciso: evita che Google controlli di fatto l’intera evoluzione degli standard web moderni.

Nova sembra nascere proprio per colmare il divario di modernità percepita, senza trasformare Firefox in una copia di Chrome. Il rischio principale resta però quello di alienare la base utenti storica, molto legata alla personalizzazione e alle estensioni classiche. Le prime reazioni su Bugzilla e Reddit mostrano pareri divisi: parte della community accoglie positivamente l’interfaccia rinnovata, altri temono una perdita dell’identità classica del browser.