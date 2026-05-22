Vivaldi 8.0 arriva su desktop: le novità da provare subito

Nelle scorse ore è stato presentato Vivaldi 8.0, la revisione grafica più profonda nella storia del browser fondato da Jon von Tetzchner.

La nuova release non si limita a ritocchi estetici: ridisegna il modo in cui toolbar, pannelli e schede si organizzano nella finestra, con l’obiettivo di ridurre la frammentazione visiva e rendere l’esperienza più immediata fin dal primo avvio. La base tecnica resta Chromium, aggiornato fino alla versione 148, ma l’identità del progetto continua a distinguersi per personalizzazione estrema, strumenti integrati e gestione locale delle impostazioni.

L’interfaccia Unified unifica tutta la finestra del browser

La novità più rilevante si chiama Unified. Vivaldi abbandona la separazione netta tra tab bar, pannelli laterali, toolbar e area contenuti, adottando una superficie continua che avvolge l’intera finestra. Il risultato riduce i layer grafici indipendenti e uniforma spaziature, bordi e trasparenze in modo coerente.

I temi ora si propagano lungo tutta l’interfaccia senza interruzioni visive: wallpaper e sfondi attraversano tab bar e pannelli mantenendo continuità cromatica. Tra i nuovi temi predefiniti compaiono Zen, Soria Moria, Sunset Forest e Kawaii Clouds. Chi usa temi personalizzati può comunque scegliere se adottare il nuovo sistema grafico oppure mantenere il comportamento precedente dalle impostazioni.

La revisione coinvolge anche animazioni, gestione della trasparenza ed effetti blur. Le release candidate pubblicate prima del lancio stabile documentano fix mirati su opacità delle tab hover, filtri CSS dei webview e trasparenza dei pannelli, segno di un lavoro di rifinitura prolungato nelle settimane precedenti.

Sei layout predefiniti semplificano l’onboarding senza ridurre le opzioni

Una delle critiche più ricorrenti rivolte a Vivaldi riguardava l’eccesso di opzioni disponibili fin dal primo avvio. La versione 8.0 risponde con sei configurazioni iniziali già pronte, selezionabili durante l’onboarding oppure in qualsiasi momento dalle impostazioni.

Simple punta a un’esperienza minimale con tab superiori e pochi elementi visibili. Classic mantiene l’organizzazione storica del browser. Vertical Left e Vertical Right spostano le schede lateralmente, una scelta particolarmente utile su monitor widescreen con molte tab aperte, dove i titoli completi restano leggibili senza comprimere l’area dei contenuti.

Auto Hide fa scomparire automaticamente barra indirizzi, pannelli e toolbar, che ricompaiono quando il cursore raggiunge i bordi dello schermo. Bottom trasferisce tab bar e barra indirizzi nella parte inferiore della finestra. Ogni layout modifica densità informativa, accessibilità dei controlli e gestione dello spazio, non si tratta di semplice estetica.

Per maggiori informazioni può essere utile visionare la pagina sul sito ufficiale del browser con le note relative all’aggiornamento.

Strumenti integrati e posizione chiara sulla privacy

Vivaldi 8.0 mantiene il set completo di funzioni già presente nelle versioni precedenti: Tab Stacking, tiling delle pagine, split view, sincronizzazione multi-device e ricerca centralizzata delle schede.

Restano integrati client mail, calendario, note e reading list, gestiti localmente senza dipendenza da servizi cloud proprietari obbligatori. La documentazione ufficiale conferma l’assenza di sistemi pubblicitari basati sul tracciamento comportamentale. Il team prende anche posizione esplicita contro l’integrazione aggressiva di strumenti AI che filtrano o modificano automaticamente i contenuti visualizzati, una scelta che distingue il browser dalla direzione intrapresa da molti concorrenti.