Browser Use: un nuovo agente AI open source che controlla il browser

Automatizzare un browser tramite linguaggio naturale non è più un esperimento da laboratorio.

Un progetto open source noto come Browser Use e apparso online negli scorsi giorni, permette a un agente AI di navigare su siti, compilare form, cliccare pulsanti e recuperare informazioni senza script rigidi né automazioni costruite con Selenium o Playwright.

L’utente descrive l’obiettivo in linguaggio naturale e il sistema completa il task interagendo con la pagina come farebbe una persona. Il momento è significativo: nel 2024 il settore era dominato dai chatbot conversazionali, nel 2026 progetti come Browser Use puntano a rendere il web un ambiente direttamente interpretabile dalle AI.

Come funziona e perché riduce le allucinazioni

L’approccio di Browser Use si distingue nettamente dall’automazione tradizionale. Selenium e Playwright lavorano attraverso selettori DOM e XPath precisi: basta una modifica al layout del sito per rompere l’intera automazione.

Browser Use invece osserva la pagina tramite screenshot e struttura visuale, interpreta il contenuto con modelli multimodali e decide dinamicamente come procedere. Il sistema può essere collegato a modelli OpenAI, Anthropic e Google; il codice sorgente è disponibile su GitHub e gira sia in locale sia su cloud.

Uno dei risultati più concreti riguarda la riduzione delle allucinazioni. Sul sito di GIGAZINE è stato mostrato un esempio diretto: interrogando un chatbot tradizionale sugli articoli più recenti di una sezione web, il modello produceva titoli errati basandosi sui dati di training. Browser Use apriva realmente la pagina, leggeva gli elementi presenti e restituiva i titoli corretti.

La differenza è sostanziale: un agente browser verifica le informazioni in tempo reale invece di generare risposte probabilistiche. La piattaforma cloud dichiara un tasso di successo vicino al 78% nelle operazioni automatizzate, anche grazie a una navigazione meno riconoscibile dai sistemi anti-bot.

Applicazioni aziendali e rischi concreti

Le applicazioni pratiche sono numerose. In ambito enterprise Browser Use inizia a sostituire parte della tradizionale RPA, la Robotic Process Automation, che richiede configurazioni rigide e manutenzione continua.

Un agente browser può leggere dashboard cloud, aprire ticket, verificare errori nei pannelli amministrativi e generare report senza integrazioni API dedicate. Supporta anche sessioni autenticate: l’utente effettua il login manualmente e lascia poi all’agente il controllo delle operazioni successive, aprendo la strada alla gestione di CRM, strumenti SaaS e pannelli amministrativi complessi.

I rischi però sono altrettanto concreti. Browser Use stesso ricorda che molti siti vietano esplicitamente scraping e automazioni nei termini di servizio. Un agente con accesso autenticato a servizi cloud o posta elettronica può diventare un vettore pericoloso in caso di compromissione.

Sul fronte privacy, gli agenti osservano contenuti sensibili sullo schermo, incluse credenziali e dati aziendali riservati: per questo molte imprese stanno già limitando l’uso di agenti AI autonomi sulle infrastrutture interne. OpenAI, Anthropic e Google stanno investendo nello stesso settore, ma la gestione dei problemi di sicurezza resterà determinante per definire fino a dove questi strumenti potranno spingersi.