Svolta Samsung Calendar: arrivano funzioni AI e non solo

Nel panorama sempre più dinamico della tecnologia mobile, l’attenzione di Samsung si concentra sull’esperienza utente quotidiana, ridefinendo la gestione del tempo attraverso una serie di innovazioni pensate per rendere la pianificazione più intelligente, visiva e intuitiva.

Con il nuovo aggiornamento di One UI 8 5, che debutta inizialmente in versione beta sui dispositivi Galaxy S25 beta, l’app Samsung Calendar si arricchisce di strumenti che sfruttano l’Intelligenza Artificiale per rispondere alle esigenze di chi vuole organizzare la propria agenda in modo moderno, senza rinunciare alla semplicità d’uso.

Il cuore pulsante di questo aggiornamento è rappresentato da tre pilastri: l’introduzione di AI generated visuals nei widget, una ricerca eventi potenziata dalla natural language search e una gestione più raffinata delle attività attraverso la rinnovata Reminder app. Questi elementi si integrano per offrire una panoramica completa e personalizzata della propria routine, ma aprono anche nuovi interrogativi legati alla privacy e alle risorse del dispositivo.

Samsung Calendar fa il salto di qualità definitivo con l’AI

Partendo dalla novità più immediata e visibile, il Countdown widget subisce una trasformazione radicale: ora, al posto di semplici sfondi neutri, vengono proposte immagini create dall’AI, generate dinamicamente in base al titolo dell’evento.

Immaginate di avere un appuntamento importante: il widget non mostrerà più solo un conto alla rovescia, ma un visual personalizzato che richiama immediatamente la natura dell’impegno. Questo permette agli utenti di identificare a colpo d’occhio le attività più rilevanti, aggiungendo un tocco emozionale e pratico alla gestione degli appuntamenti. Tuttavia, la distribuzione di questa funzione avviene in modo graduale attraverso i server Samsung, e non tutti i dispositivi riceveranno l’aggiornamento contemporaneamente, rendendo l’attesa parte integrante dell’esperienza di novità.

Sul fronte della ricerca, la vera rivoluzione arriva con l’implementazione della natural language search. Non è più necessario ricordare con precisione il titolo di un evento: basta digitare una frase colloquiale, come si farebbe parlando con un assistente virtuale, per ottenere risultati mirati e pertinenti. Questa funzionalità abbassa la barriera di accesso alla consultazione del calendario, permettendo anche agli utenti meno esperti di navigare tra gli impegni con la massima naturalezza. In parallelo, la gestione degli eventi si fa più ricca: è ora possibile nascondere le attività passate per mantenere la schermata pulita, segnare i promemoria come completati direttamente dal calendario e allegare più immagini agli eventi, fornendo così un contesto visivo e informativo che facilita la memoria e la preparazione.

Non meno importante è l’attenzione dedicata alla già citata Reminder app, che riceve una serie di miglioramenti mirati a offrire un controllo più granulare sulle notifiche. Gli utenti possono ora definire con precisione il tempo di anticipo con cui ricevere gli avvisi, una funzione preziosa per chi gestisce attività che richiedono preparazione o tempistiche particolari.

Non mancano le potenziali criticità

Tuttavia, a fronte di queste innovazioni, emergono alcune questioni critiche che meritano una riflessione approfondita. La trasparenza sul trattamento delle immagini generate dall’AI rimane limitata: non è ancora chiaro se queste vengano elaborate localmente sul dispositivo o inviate ai server Samsung, un aspetto che incide direttamente sulla gestione dei metadati degli eventi e sulla tutela dei dati personali.

La presenza di AI generated visuals e le nuove modalità di ricerca, inoltre, potrebbero avere un impatto non trascurabile sull’autonomia della batteria e sulle prestazioni, soprattutto per chi utilizza dispositivi meno recenti, dove le risorse hardware sono più limitate.

Per chi desidera sperimentare in anteprima queste funzionalità, Samsung offre la possibilità di iscriversi al programma Galaxy S25 beta tramite l’app Samsung Members. In alternativa, è possibile monitorare la disponibilità degli aggiornamenti sia sul Google Play Store che sul Galaxy Store, facendo attenzione agli avvisi ufficiali relativi alla distribuzione regionale e alle nuove impostazioni privacy.