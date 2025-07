Svolta storica: Paypal ora permette di pagare con le criptovalute

Nel panorama dei pagamenti digitali sta per arrivare trasformazione epocale grazie al recente lancio di Pay with Crypto da parte di PayPal, che ha deciso di permettere alle attività economiche di accettare pagamenti, tramite la sua piattaforma, in oltre 100 criptovalute, con commissioni drasticamente ridotte e una perfetta integrazione con i principali wallet digitali. La mossa di PayPal promette di rivoluzionare le dinamiche dei pagamenti internazionali, aprendo nuove opportunità sia per i commercianti che per i consumatori di tutto il mondo.

Un nuovo paradigma per i pagamenti globali

Con il lancio di Pay with Crypto, inizialmente destinato ai commercianti statunitensi, PayPal offre una piattaforma che consente di accettare pagamenti in oltre 100 criptovalute. Questa apertura verso il mondo crypto rappresenta una svolta strategica, poiché permette alle aziende di connettersi a un mercato valutato oltre 3 trilioni di dollari, grazie anche all’integrazione con Coinbase e MetaMask, due dei wallet più utilizzati a livello globale.

Uno degli aspetti più rivoluzionari di questa iniziativa riguarda le commissioni. Fino a luglio 2026, infatti, il costo per ogni transazione sarà fisso allo 0,99%, consentendo ai merchant di risparmiare fino al 90% rispetto ai tradizionali circuiti delle carte di credito.

Questo taglio drastico dei costi si traduce in un vantaggio competitivo notevole, permettendo l’accesso a una platea globale di circa 650 milioni di utenti che già utilizzano criptovalute.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di PayPal volta a unificare i sistemi di pagamento tradizionali e digitali. Non solo sarà possibile accettare pagamenti in criptovalute, ma anche pagare collaboratori e fornitori in PYUSD (la stablecoin PayPal USD, ancorata al dollaro americano) in modo rapido, sicuro ed economico.

La collaborazione con Fiserv punta inoltre a promuovere l’adozione delle stablecoin su scala globale, in particolare per i pagamenti business-to-business.

PayPal World: un unico punto di accesso crypto

Con il lancio di PayPal World, la società compie un ulteriore passo avanti verso l’integrazione totale dei sistemi di pagamento digitali. La piattaforma unisce cinque dei principali wallet digitali in un’unica soluzione, semplificando il movimento del denaro a livello internazionale e abbattendo le tradizionali barriere del commercio transfrontaliero.

Il servizio supporta tutte le principali criptovalute – BTC, ETH, USDT, XRP, BNB, Solana e USDC – e si integra con wallet di riferimento come OKX, Binance, Kraken, Phantom ed Exodus. Grazie a questa copertura, PayPal raggiunge circa il 90% del mercato crypto mondiale, offrendo una soluzione davvero globale.

Rischi e sicurezza di Pay with Crypto

Nonostante i numerosi vantaggi, PayPal mette in guardia utenti e aziende sui potenziali rischi legati all’utilizzo di PYUSD e delle criptovalute. Questi strumenti, infatti, sono soggetti a rischi tecnologici, normativi e di custodia.

Inoltre, i servizi non sono coperti da assicurazioni FDIC o SIPC e le transazioni sulla blockchain sono irreversibili, richiedendo particolare attenzione nella gestione delle operazioni.

È importante sottolineare che la stablecoin PYUSD, emessa da Paxos Trust Company, è completamente garantita da riserve in dollari e titoli di Stato USA, mantenendo il valore di 1 dollaro per ogni token. Questo garantisce una maggiore stabilità rispetto ad altre criptovalute, ma non elimina del tutto i rischi connessi all’utilizzo di strumenti digitali innovativi.