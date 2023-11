Synology VisualStation VS600HD: videosorveglianza ai massimi livelli

Professionisti e imprese sono costantemente alla ricerca di soluzioni che permettano loro di implementare piattaforme per la videosorveglianza complete, versatili, affidabili, robuste, scalabili ed economiche. Synology, leader nei prodotti e nei servizi per l’archiviazione e la gestione dei dati, presenta VisualStation VS600HD, un’unità di monitoraggio e gestione compatta progettata per aumentare l’efficienza di Synology Surveillance Station.

Synology Surveillance Station è un’applicazione di videosorveglianza progettata per funzionare con i dispositivi NAS dell’azienda e capace di supportare migliaia di telecamere IP di produttori differenti. In un altro articolo abbiamo visto gli aspetti da considerare per la scelta di un sistema di videosorveglianza.

Con Surveillance Station è possibile contare su una dashboard completa per la gestione della sicurezza che consente di accedere ai flussi video in streaming in tempo reale, recuperare le registrazioni, ricevere avvisi di sicurezza e controllare i dispositivi, il tutto attraverso un’interfaccia comoda e centralizzata.

Cos’è e come funziona Synology VisualStation VS600HD

Con il nuovo VisualStation VS600HD, la videosorveglianza si porta su un nuovo livello: di dimensioni compatte, il dispositivo si presenta come un client che consente l’accesso a Surveillance Station senza bisogno di usare un PC separato o un dispositivo mobile. Basta collegare una tastiera USB e un mouse quindi “puntare” VisualStation VS600HD a un server di registrazione Synology.

Il dispositivo supporta fino a due display 4K e, grazie al supporto dello standard VESA, può essere montato facilmente sul retro dei monitor, facilitando l’implementazione di pareti TV salvaspazio per il controllo dei flussi video provenienti dalle telecamere IP collegate.

Le due uscite video HDMI 4K consentono la visualizzazione contemporanea di un numero massimo di 50 segnali, disposti su due schermi. A seconda delle esigenze di implementazione, è possibile abilitare l’accesso personalizzato ai controlli della telecamera, le mappe, le registrazioni passate e altro ancora, garantendo una risposta ancora più rapida agli incidenti di sicurezza.

Le mappe sono vere e proprie piantine dell’edificio videosorvegliato che permettono di avere contezza delle posizioni e delle angolazioni delle telecamere, facilitando una più rapida individuazione degli eventi via via rilevati.

Abbinando VS600HD con i NVR della Serie DVA e le telecamere Synology, è possibile sfruttare le analisi in tempo reale gestite con l’ausilio dell’intelligenza artificiale e migliorare i tempi di risposta agli incidenti.

Caratteristiche tecniche di VisualStation VS600HD

Per quanto concerne le caratteristiche tecniche di VisualStation VS600HD, il dispositivo integra LED di alimentazione, stato e LAN, due porte HDMI, due USB 3.2 Gen 1, una porta Ethernet.

Ci sono anche due uscite audio di tipo jack cuffia da 3,5 mm oltre ai pulsanti di alimentazione e reset.

Nel complesso, si tratta di una soluzione plug-and-play, progettata per semplificare istantaneamente la gestione delle telecamere IP e, allo stesso tempo, consentire il monitoraggio e la gestione delle telecamere, il controllo degli accessi e altro ancora, risparmiando spazio ed energia.

Synology Surveillance Station e VS600HD supportano flussi video HTTPS, insieme a ulteriori opzioni di crittografia a livello di file e di volume per proteggere le registrazioni e garantire l’integrità dei dati.

VisualStation VS600HD sarà disponibile a fine 2023 tramite i partner e i rivenditori autorizzati Synology.