Tablet Android 14 con Wi-Fi 6 in OFFERTA a 99,99€: promo lancio!

Teclast va ad arricchire la sua proposta di tablet Android con un dispositivo con tanti punti di forza. Si tratta del nuovo P30T, un dispositivo da 10,1″ (HD+) con Android 14, processore octa-core e Wi-Fi 6. Il design è a fuoco, così come è lo è il prezzo: solo 99,99€ applicando manualmente il coupon valido per uno sconto immediato di 60€.

Offerta lancio imperdibile: il tablet Android 14 di Teclast con Wi-Fi 6 costa solo 99,99€

Questo è un tablet per ogni situazione, anche per il gaming, visto il processore octa-core e i ben 10GB di RAM. E dunque, per potersi godere un’esperienza gratificante bisogna avere tra le mani un device performante, con una scheda tecnica di spessore.

È il caso del Teclast P30T, un tablet con un display IPS HD+ da 10.1 pollici (tecnologia TDDI e 300 nit di luminosità) circondato da cornici simmetriche e sottili. Almeno esteticamente, il paragone con un iPad di ultimissima generazione non è azzardato. Spiccano poi i 10GB di RAM, i 128GB di archiviazione espandibili fino a 1TB, il processore octa-core A523 e una capiente batteria da ben 6000mAh.

Oltre al design che a definirlo premium non si commette un errore, è anche “tutto il resto” che colpisce. È dotato di una doppia fotocamera sul retro per foto e video di buona qualità, e soprattutto supporta standard di ultimissima generazione per le connessioni wireless, ovvero il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.4.

Altra cosa per nulla scontata, soprattutto per un dispositivo di questa fascia di prezzo, è Android 14 come sistema operativo. Ovviamente arricchito di tutte le applicazioni di Google fondamentali per un’esperienza eccellente, a partire dal Play Store. Un gigantesco punto a favore per un tablet votato tanto all’intrattenimento quanto alla produttività.

