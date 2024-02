Pur non essendo un top di gamma, il Blackview Tab70 è un tablet Android che offre buone prestazioni e un design moderno e accattivante. E poi c’è il vantaggio del prezzo: oggi il modello Wi-Fi con 128GB di archiviazione e ben 16GB di RAM costa solo 174,99€ anziché 499,99€ grazie ad un doppio sconto Amazon a cui è impossibile resistere.

Per il massimo risparmio applica manualmente prima il coupon del 30% e poi il codice promozionale DK6GN8VC, utile per aggiudicarsi un secondo sconto, questa volta però del 50%.

Intrattenimento e produttività: con il tablet Android di Blackview ti godi ogni attività

Il design del Tab 70 Wi-Fi è uno di quelli minimali, essenziali e senza inutili fronzoli estetici.. Il retro in alluminio e ospita solo una doppia fotocamera con AI per foto e video di discreta qualità. Il display è un HD+ IPS da 10,1 pollici, circondato da cornici sottili e simmetriche (come quelle che si vedono su smartphone di ben altro costo, come gli iPad e i Galaxy Tab S di Samsung). Insomma, l’esito è assolutamente positivo.

In termini di performance, il tablet Android di Blackview vanta un processore quad-core che si spinge fino a 2.0 GHz. Il chip è ben supportato da 16GB di RAM e 128GB di archiviazione che, volendo, possono essere anche portati a 2TB tramite microSD. Il sistema operativo è Android 13, condito con tutte le app di Google (Play Store compreso) per una vera esperienza Android.

La batteria è da 6580mAh, quindi anche l’autonomia dovrebbe essere su buoni livelli (ma tutto o quasi dipende dalle modalità d’uso).

In sintesi, scheda tecnica alla mano, risulta chiaro che il Blackview Tab 70 Wi-Fi è un dispositivo perfetto per un uso di base (streaming, videochiamate, social network, email e così via) ma può gestire bene anche attività più intense, come gaming e produttività in multiwindow.

Ricorda che per risparmiare 325€ devi applicare prima il coupon (30%) e poi il codice promozionale DK6GN8VC (50%).

