Tastiera macro, cos'è e come funziona la nuova Logitech MX Creative Console

Una tastiera macro è un dispositivo che consente di eseguire una sequenza di azioni complesse a fronte della pressione di un solo tasto. È utilizzata in campo gaming, ma anche in altri settori come la produzione audiovisiva, la grafica e la programmazione. In un altro articolo abbiamo visto le migliori tastiere per PC: per usarle basta collegarle via USB. Nel caso delle tastiere macro, invece, è necessaria una configurazione che può essere effettuata ricorrendo a un software specifico, per creare e salvare le sequenze di azioni desiderate.

Un’ipotetica macro potrebbe essere la seguente: “premi il tasto play, aumenta il volume e attiva la riproduzione in loop“. Quando si preme il tasto macro configurato, la tastiera esegue la sequenza di azioni definita.

Cos’è e come funziona la tastiera macro Logitech MX Creative Console

Provando a competere con marchi già affermati come Elgato, Razer e Cooler Master, anche Logitech scende in campo nel mercato delle tastiere macro presentando la sua MX Creative Console.

Il dispositivo, suddiviso in due parti, è pensato per gli utenti di Adobe Creative Cloud e in particolare per coloro che utilizzano software come Photoshop, Premiere Pro e Lightroom Classic per molte ore al giorno. Secondo Logitech, il prodotto appena svelato – e già acquistabile su Amazon Italia – mira a “ridefinire il flusso di lavoro”, permettendo agli utenti esperti di grafica professionale di muoversi in maniera più intelligente e rapida.

MX Creative Console è composta da due elementi principali: una tastiera con nove tasti LED programmabili e due tasti freccia per la navigazione, insieme a un dial pad che include una grande manopola, una rotella di scorrimento e quattro pulsanti aggiuntivi. Tutti questi tasti sono personalizzabili, anche se Logitech ha già sviluppato una profonda integrazione con le applicazioni Adobe, garantendo un utilizzo immediato proprio con Lightroom Classic, Photoshop e Premiere Pro.

Visto il suo prezzo, MX Creative Console si colloca nella fascia alta. Tuttavia, a differenza dei suoi concorrenti, focalizzati principalmente su streaming e produzione audio, Logitech è l’unica azienda a proporre una combinazione di tastiera e dial pad ideale per chi lavora con le app Adobe. Il più vicino concorrente, Cooler Master MasterHUB, è ancora in fase di lancio su Kickstarter e ha un prezzo decisamente superiore oltre a necessitare di interventi aggiuntivi per potersi interfacciare con le applicazioni Adobe.

Un dispositivo da personalizzare per chi vuole sfruttarlo con applicazioni non-Adobe

Come anticipato nell’introduzione, le tastiere macro presuppongono generalmente un’attività di configurazione e personalizzazione non banale. MX Creative Console si sottrae a questo tipo di attività proponendosi come un hardware già pronto per l’uso. A patto di utilizzare Lightroom Classic, Photoshop e Premiere Pro.

Uscendo dall’ecosistema Adobe, gli utenti di programmi come DaVinci Resolve o GIMP sono chiamati a personalizzare autonomamente il comportamento del dispositivo.

Logitech mette comunque a disposizione degli interessati anche il Plugin Marketplace, accessibile facendo riferimento all’app Options+. Il marketplace permette di scaricare plugin aggiuntivi che sbloccano automaticamente le potenzialità di MX Creative Console con app quali Spotify, Capture One e Zoom.

Non è escluso che in futuro Logitech possa sviluppare e rilasciare ulteriori plugin per adattare MX Creative Console al funzionamento di altri software di editing di utilizzo comune, specialmente i concorrenti diretti delle soluzioni Adobe.