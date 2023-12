TCL 306 con tripla fotocamera a 69€ con SCONTO 50%

Per chi non ha eccessive pretese, il TCL 306 è lo smartphone perfetto. Costa solo 69,90€ grazie allo sconto Amazon del 50% e porta con sé buone performance per le attività quotidiane più comuni, tra cui navigazione web, social network e streaming.

Design full screen (display HD+ da 6,52″), tripla fotocamera da 13 megapixel, sensore di impronte digitali, dual SIM: impossibile trovare di meglio a questo prezzo.

Il TCL 306 oggi è imperdibile con lo sconto Amazon del 50%

Pur essendo un entry level, il TCL 306 è uno smartphone Android che ha tanto da dire. Il design è certamente dalla sua parte: display HD+ da 6,52″ (formato 20:9), cornici sottili su tre lati (89,1% rapporto schermo/scocca), notch di piccole dimensioni (per la fotocamera anteriore), bordi leggermente arrotondati per favorire l’impugnatura.

Sul retro spicca il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali e, soprattutto, il modulo fotografico. Quest’ultimo è composto dal sensore principale da 13 megapixel, dal sensore di profondità di 2 megapixel e dal sensore macro da 2 megapixel.

Il TCL 306 è poi dotato di una batteria da 5000mAh che si traduce in 19 ore di autonomia (visione video). E c’è anche lo zampino dell’AI. «L’intelligenza artificiale permette di risparmiare il 16% di batterie in più chiudendo alcune applicazioni o funzionalità inutilizzate durante la notte», spiega l’azienda.

Da segnalare c’è infine il sistema operativo Android 12 arricchito con tutte le app di Google per un’esperienza completa. A partire dal Play Store, fondamentale per scaricare le applicazioni.

