Teams for Education: Microsoft lancia School Connection su mobile

Microsoft ha aggiunto la nuova funzionalità School Connection per il suo servizio Teams for Education. Questa è stata sviluppata per offrire ai genitori un modo più rapido per controllare i progressi scolastici dei propri figli. In post pubblicato sul proprio blog, Microsoft sottolinea che School Connection è progettato specificamente per l’uso dello smartphone per gli studenti delle classi K-12 (dalla materna alle superiori). Questa funzionalità consente ai genitori dei bambini in età scolare, o ai loro tutori, di visualizzare i prossimi compiti dei loro figli a scuola. Possono vedere quali compiti sono in scadenza, quali sono già stati consegnati dai loro figli e tutti i compiti che potrebbero essere scaduti devono essere consegnati.

Teams for Education: più controllo e supporto mirato per i propri figli

Per i genitori e i tutori con più di un figlio a scuola, la nuova funzionalità School Connection di Teams for Education può consentire loro di tenere traccia di tutte le attività accademiche e dei progressi di tutti i figli. Ciò anche se i ragazzi frequentano scuole diverse o sono in classi diverse. Microsoft ha anche aggiunto che l’app è utile per far comprendere ai genitori i punti di forza dei figli e le loro aree di miglioramento. In questo modo è possibile fornire ai ragazzi un supporto mirato.

Microsoft ha rilasciato Teams for Education lo scorso ottobre per Windows e Mac. Da allora sono state aggiunte diverse funzionalità. Tra queste vi è la possibilità per gli insegnanti di riutilizzare i moduli e di ricevere feedback dai propri studenti sui compiti assegnati. Al momento School Connection di Microsoft Teams è disponibile soltanto in alcuni paesi, ma non in quelli della regione EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa). Le scuole in quelle aree del mondo interessate a iscriversi a School Connection possono fare richiesta tramite la pagina ufficiale di Microsoft.