Teams: generatore di sfondi AI disponibile per utenti Premium

Nel dicembre 2023, Microsoft ha lanciato una nuova funzionalità per Teams (in anteprima pubblica) che permetteva di generare sfondi personalizzati per riunioni video. La società ha annunciato che questa funzionalità basata sull’intelligenza artificiale è ora disponibile per tutti gli utenti di Microsoft Teams Premium. Come rivelato dalla stessa azienda di Redmond in un post sul proprio blog: “con gli ultimi progressi nell’intelligenza artificiale generativa, è possibile fondere perfettamente spazi fisici e digitali, consentendoti di rinnovare ciò che si vede del tuo spazio fisico per riunioni per ogni chiamata. Questa tecnologia consente di pulire facilmente le stanze, aggiungere piante virtuali o decorazioni festive per eventi speciali, il tutto senza la necessità di una frequente consulenza con l’interior designer”.

Teams: come funzionano gli sfondi AI per gli utenti Premium

Gli utenti Microsoft Teams Premium possono accedere alla nuova funzionalità di generazione dello sfondo AI dalla sezione “Effetti video” e “Sfondi”. La nuova funzionalità può essere utilizzata prima di partecipare a una riunione video online o durante tale riunione. È anche possibile modificare lo sfondo del video con questa funzione in diversi modi. Uno di questi ripulisce lo sfondo del video rimuovendo qualsiasi disordine che l’app potrebbe notare sullo schermo. Al contrario, è anche possibile inserire oggetti decorativi sullo sfondo. Un’altra modalità aggiungerà piante virtuali in modo che sembri che l’utente abbia il pollice verde in ufficio o in casa. Per le occasioni speciali, si potranno anche inserire palloncini virtuali, stelle filanti o altri oggetti simili. Infine, Microsoft propone la modalità “Sorprendimi”, che permette di trasformare lo sfondo usando diversi stili, come un ambiente sottomarino, in stile Minecraft, ecc.

Dopo aver scelto il tema dello sfondo creato dall’AI nell’app, l’utente dovrà soltanto fare clic su “Genera sfondo” e selezionare una delle due opzioni fornite. Se si desidera visualizzare altre opzioni, basterà cliccare nuovamente sullo stesso tasto. Una volta fatta la propria scelta, basterà cliccare su “Applica e salva sfondo” per salvare lo sfondo desiderato. Questo potrà anche essere nuovamente utilizzato in future riunioni video. Gli utenti di Teams Premium possono provare questa funzionalità gratuitamente per 30 giorni. Se il piano viene acquistato prima del 30 giugno, sarà applicato un costo di 7 dollari al mese per utente. Dopo tale data, il prezzo salirà a 10 dollari al mese per utente.