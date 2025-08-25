Teclast ArtPad Pro: il nuovo tablet creativo che mette l’accento su display, penna e produttività

Teclast debutta nel mondo dell’arte digitale con un nuovo dispositivo che promette di colmare il divario tra tablet per l’intrattenimento e strumenti professionali per creativi: si chiama ArtPad Pro, e rappresenta la prima proposta della serie “Art”, dedicata a disegno, scrittura, studio e progettazione.

Pensato per illustratori, studenti e professionisti, questo tablet Android adotta una configurazione che privilegia la qualità visiva, la precisione nella scrittura e l’ergonomia d’uso. Un prodotto che si colloca in una fascia interessante del mercato, con l’obiettivo di offrire un’esperienza simile a quella della carta, ma con la flessibilità di un dispositivo intelligente.

Display in 4:3 e buona scheda tecnica

Il nuovo ArtPad Pro si presenta con uno schermo da 12,7 pollici in formato 4:3, soluzione poco comune ma ideale per chi lavora su layout grafici, documenti o storyboard. Secondo Teclast, questo pannello offre il 20% di area visiva in più rispetto a un display 16:9 di pari diagonale, migliorando la fruizione dei contenuti creativi. La tecnologia Art Vision Color Optimization ottimizza la resa cromatica, rendendolo adatto a chi ha bisogno di una visualizzazione fedele dei colori.

Sotto la scocca – spessa appena 7 mm – troviamo un chipset MediaTek G99, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno, una configurazione che garantisce fluidità nella gestione di app grafiche e multitasking leggero. La batteria da 10.000 mAh con ricarica rapida da 30W assicura una lunga autonomia e tempi di ricarica contenuti (circa 2 ore per una carica completa).

Il comparto audio merita una menzione a parte: il sistema Symphony Hyper-Audio integra una camera acustica da 9 cc e speaker a 13 magneti, per una resa sonora più definita e corposa. Completano il pacchetto due fotocamere – 13 MP sul retro, 8 MP frontale – utili per videochiamate, scansioni e registrazioni rapide.

T-Pen e interfaccia Art Space

Il vero valore aggiunto dell’ArtPad Pro sta nell’integrazione con strumenti e funzionalità progettati appositamente per i creativi. In primo piano c’è la Teclast T-Pen, una penna con 4096 livelli di sensibilità alla pressione e supporto a una frequenza di aggiornamento di 60Hz: un’accoppiata che rende l’interazione immediata e precisa, con tratti naturali e continui.

Per sfruttare al meglio il sistema penna-schermo, Teclast ha introdotto l’app Art Note, pensata per disegno, annotazioni e scrittura libera. L’interfaccia proprietaria Art Space, invece, presenta una nuova UI con layout ottimizzato e modalità tematiche: si va dalla Ink Mode per la lettura e lo studio, alla Pastel Mode con colori più morbidi, fino alla modalità standard per l’uso quotidiano.

Sul fronte dell’interazione, il tablet include una Smart Button personalizzabile (singolo tap, doppio, pressione prolungata), un pulsante virtuale assistivo e la barra laterale rapida, che consente di passare da un’app all’altra con un semplice gesto.

Infine, il supporto magnetico incluso nella confezione consente rotazioni a 360 gradi, rendendo il dispositivo versatile per disegno, scrittura o visione di contenuti multimediali. Il vetro del display è inoltre trattato per offrire una sensazione simile alla carta, migliorando l’aderenza del tratto.

Il prezzo del Teclast ArtPad Pro è di 219€, in promozione su Amazon utilizzando il codice sconto PFJS435D.

In collaborazione con Teclast