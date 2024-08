Telegram, aggiornamento: ecco un browser web e un mini app store

Tentativo disperato di raggiungere la rivale di sempre WhatsApp, Telegram rilascia un nuovo aggiornamento davvero entusiasmante. Tra le sue ultime aggiunte, il colosso della messaggistica ha introdotto una serie di nuove funzionalità progettate appositamente per migliorare l’esperienza utente.

Tra queste c’è un nuovo browser in app con supporto per più schede, un mini app store, un nuovo tipo di mini app e la possibilità di regalare stelle agli amici.

Telegram migliora nettamente con alcune funzionalità: ecco un browser nuovo, un mini app store e molto altro

Il browser in app ora consente agli utenti di chiudere momentaneamente e riaprire le pagine dalla barra inferiore, facilitando il procedimento. In particolare, il browser supporta siti web supportati da TON, estendendo l’accesso Web3 alla vasta moltitudine di utenti di Telegram. Inoltre, gli utenti possono ora visualizzare le notifiche senza perdere il segno, sia che stessero guardando una pagina web che usando un giochi.

Una nuova scheda “App” nella sezione Ricerca semplifica l’accesso alle mini app più utilizzate e popolari. Gli sviluppatori possono ora migliorare le anteprime delle loro mini app con demo video e screenshot. Le mini app integrate con Telegram Stars potrebbero dunque essere mostrate all’interno della sezione “App popolari”.

Telegram ha anche aggiunto l’opzione per regalare Stelle ai contatti, facilitando l’acquisto di beni digitali nelle mini app o l’accesso a contenuti a pagamento nei canali.

I messaggi video ora offrono anche l’opzione per utilizzare il flash frontale per una migliore illuminazione in condizioni di scarsa luminosità.

Inoltre, Telegram per macOS vanta ora un browser rinnovato con schede che supportano una varietà di contenuti, tra cui giochi, mini app, pagine di visualizzazione istantanea e siti Web3 TON.

Combinando questi strumenti che rendono a tutti gli effetti Telegram una multipiattaforma, questo aggiornamento posiziona l’app al primo posto tra quelle leader per produttività e comunicazione.