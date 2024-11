Telegram: in arrivo diverse novità per le Mini App

Nonostante le recenti vicissitudini che hanno coinvolto tanto la piattaforma tanto il suo creatore Pavel Durov, Telegram resta una delle app di messaggistica più diffuse e apprezzate al mondo.

Per mantenere tale posizione, così come fanno i numerosi concorrenti, il servizio deve costantemente migliorare offrendo novità sempre più interessanti agli utenti. Se di recente la piattaforma ha proposto diverse migliorie per quanto concerne qualità e velocità della riproduzione video, ora è il turno delle Telegram Mini App (TMA). Come annunciato da Telegram, questa componente sarà soggetta a diverse interessanti novità.

Stiamo parlando di app JavaScript sviluppate per la piattaforma in questione, che possono portare sulla stessa piccoli widget meteo così come dei videogiochi. Agli occhi degli utenti Apple, le TMA possono suonare molto simili alle app iMessage.

La novità più evidente è la capacità delle TMA di adattarsi all’esecuzione a schermo intero, sia in orizzontale che in verticale. Questo, per esempio nel contesto di un videogioco, può essere un punto di svolta non indifferente.

Massiccio aggiornamento di Telegram: Mini App totalmente rinnovate

Tra le diverse implementazioni riguardo le Mini App di Telegram figura anche la possibile aggiunta di scorciatoie, per rendere più facile l’accesso ai contenuti a cui l’utente accede più frequentemente.

Gli sviluppatori di TMA, con questi aggiornamenti, possono anche accedere a più autorizzazioni rispetto al dispositivo in uso, come la geolocalizzazione. Se ciò può migliorare l’esperienza utente, potrebbe in alcuni casi costituire anche un potenziale pericolo per quanto concerne eventuali abusi. Gli stessi sviluppatori, in fase di creazione di Mini App, potranno anche personalizzare le schermate di caricamento, oltre a poter modificare a piacimento l’icona dell’app e i colori del tema.

Tutte queste modifiche sono solo una piccola parte di quelle previste, soprattutto per chi programma le TMA che, a quanto pare, sembrano destinate a diventare un ulteriore punto di forza di Telegram.