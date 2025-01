Telegram: nuovo metodo per verificare account di personaggi pubblici e aziende

Dopo un anno a dir poco difficile, Telegram ha iniziato il 2025 con alcune interessanti implementazioni.

Nello specifico, stiamo parlando di un nuovo metodo di verifica dell’account basato su terze parti, oltre a nuovi filtri di ricerca dei messaggi e alla possibilità di trasformare i regali in NFT.

La piattaforma di messaggistica ha lanciato un progetto specifico per personaggi pubblici e aziende, andando oltre all’ormai consueto segna di spunta blu. In base a questo nuovo sistema, dovrebbe apparire un piccolo logo accanto ai nomi, che cambia in base alla compagnia o personaggio in questione. Secondo quanto affermato da Telegram sul proprio blog ufficiale, ciò dovrebbe aiutare a ridurre casi di disinformazione o truffe perpetrate attraverso l’app.

Telegram inizia il 2025 con diverse interessanti novità

Per ottenere il nuovo simbolo di riconoscimento, è necessario che la persona o l’azienda compili un apposito documento. Stando a quanto sostenuto dalla piattaforma stessa, le entità coinvolte possono utilizzare la sua API Bot per assegnare o rimuovere la verifica. Un processo che ricorda quanto avviene su X, con la verifica degli account affiliati a uno che ha ottenuto la spunta blu.

Come già accennato, Telegram ha voluto anche offrire altre novità agli utenti per festeggiare l’inizio dell’anno. Nello specifico, ora dovrebbe essere possibile inviare regali utilizzando Telegram Stars (acquistabili tramite app o attraverso il sito Fragment, collegando un wallet crittografico allo stesso). Meritano una citazione i nuovi filtri di ricerca per chat private, gruppi e canali, così come l’introduzione di una funzione di reazione emoji per i messaggi di servizio, come quando un nuovo utente entra in un gruppo.

Prima di queste introduzioni, giusto poco più di un mese fa, Telegram aveva introdotto diverse novità rispetto le mini-app, dimostrando quanto gli sviluppatori lavorino continuamente per migliorare l’esperienza utente sulla piattaforma.