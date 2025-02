Telegram si aggiorna: ricerca adesivi con AI e molto altro ancora

È sempre il momento giusto per Telegram per rilasciare un nuovo aggiornamento, come è accaduto proprio durante le ultime ore. Esattamente ieri infatti il colosso della messaggistica istantanea ha lanciato diverse novità che arrivano dunque alla corte degli utenti. L’obiettivo principale è quello di far diventare Telegram molto più pratica in quanto piattaforma dedicata ai messaggi, migliorando però anche gli altri aspetti di contorno.

Sono infatti diverse alle migliorie che sono state lanciate, a partire dalla ricerca degli sticker con AI fino ad arrivare alla gestione dei video e alle interazioni con i canali. Tutto ciò contribuisce dunque a rendere Telegram ancora più personalizzabile ma soprattutto completa, mettendola in condizione di giocarsela con WhatsApp.

Sticker più facili da trovare con l’intelligenza artificiale

Tra le aggiunte più interessanti c’è il potenziamento della ricerca degli sticker, che ora sfrutta l’intelligenza artificiale per individuare sia gli sticker ufficiali che quelli personalizzati caricati dagli utenti.

Basta digitare una parola chiave per trovare immagini adatte, senza bisogno di sfogliare lunghe liste. Il motore di ricerca riesce anche a riconoscere descrizioni più dettagliate, come “cane spaziale” o “scimmia pensante”, rendendo il tutto più intuitivo.

La funzione è già disponibile in 29 lingue, inclusi italiano, inglese e spagnolo, facilitando la ricerca a un pubblico globale.

Miglioramenti nella gestione dei video

L’aggiornamento introduce anche strumenti pensati per rendere più comoda la condivisione e la riproduzione dei video su Telegram:

Condivisione con timestamp : ora è possibile inviare un video a un punto preciso , permettendo a chi lo riceve di iniziare la visione esattamente da lì, senza dover cercare manualmente il momento giusto;

: ora è possibile , permettendo a chi lo riceve di iniziare la visione esattamente da lì, senza dover cercare manualmente il momento giusto; Copertine personalizzate per i video nei canali : gli amministratori possono ora scegliere un fotogramma come anteprima per i video pubblicati, rendendo i contenuti più chiari e accattivanti;

: gli amministratori possono ora per i video pubblicati, rendendo i contenuti più chiari e accattivanti; Ripresa automatica della visione : se si interrompe un video, Telegram lo riprenderà automaticamente dallo stesso punto , evitando di doverlo cercare manualmente;

: se si interrompe un video, Telegram lo , evitando di doverlo cercare manualmente; Picture-in-picture migliorato: i video possono essere guardati in una finestra ridotta, permettendo di continuare a usare l’app senza interrompere la riproduzione.

Nuove reazioni nei canali

Tra le varie nuove introduzioni, c’è anche un nuovo modo per interagire nei canali con ciò che viene pubblicato. Chi infatti appartiene ad un altro canale Telegram, può ora lasciare una reazione che non sia con il proprio profilo personale, ma proprio con l’identità dell’altro canale a cui è iscritto.

Questa funzione ha due vantaggi:

Maggiore privacy : gli utenti possono sostenere un contenuto senza rivelare il proprio profilo ;

: gli utenti possono ; Più visibilità per i canali: le reazioni aiutano i contenuti a salire nelle classifiche, aumentando il coinvolgimento del pubblico.

C’è anche la modalità anonima che garantisce più discrezione agli utenti e permette di lasciare delle reazioni senza mostrare il nome.

Scoprire nuovi bot diventa più semplice

Infine, Telegram ha migliorato il sistema di scoperta dei bot, introducendo suggerimenti personalizzati. Ora, quando si visita un bot, l’app suggerisce altri bot simili, aiutando gli utenti a trovare strumenti utili in modo più rapido e intuitivo.

Telegram continua a crescere

Con questo aggiornamento, Telegram conferma il suo impegno nel migliorare l’esperienza d’uso, rendendo l’app sempre più completa. Che si tratti di trovare più facilmente gli sticker, di guardare video senza interruzioni o di interagire in modo più discreto nei canali, l’obiettivo è chiaro: rendere ogni aspetto della piattaforma più fluido e personalizzabile per chi la utilizza ogni giorno.