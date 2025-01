Telegram si aggiorna di nuovo: ecco le novità di gennaio 2025

Anche oggi arriva una grande novità per gli utenti Telegram: un aggiornamento con dei miglioramenti e nuove funzioni. All’inizio di questo mese di gennaio era stato lanciato un update con degli strumenti utili a combattere le truffe e nuove tipologie di personalizzazioni, ma ora c’è dell’altro.

Nuove funzioni per i regali digitali arrivano su Telegram

Con questo aggiornamento, Telegram punta sui regali digitali, aggiungendo funzioni che li rendono più versatili e interattivi:

Emoji personalizzati come status: ora è possibile usare i regali collezionabili come emoji di stato sul proprio profilo. Questo conferisce un effetto unico e un background personalizzato al profilo. Per attivare questa funzione, basta andare su Il mio profilo > Regali, selezionare il regalo e scegliere l’opzione Indossa;

i regali possono essere trasferiti sulla blockchain TON (The Open Network), garantendo agli utenti il controllo permanente, anche in caso di perdita dell'accesso all'account Telegram. Questo consente anche di utilizzare i regali su piattaforme esterne, come quelle di aste.

La blockchain TON: una nuova dimensione per Telegram

La piattaforma TON, inizialmente creata da Telegram, è un sistema decentralizzato che supporta transazioni, contratti smart e applicazioni decentralizzate (dApps). L’integrazione con Telegram offre maggiore sicurezza e trasparenza agli utenti, che ora possono:

Trasferire regali digitali ad altri utenti;

Mettere all’asta i regali, sfruttando i vantaggi della blockchain;

Gestire regali come collezionabili unici e di valore.

Regali nei canali

Telegram introduce anche la possibilità di inviare regali ai canali, per celebrare eventi o festività. Questi regali saranno visibili nel profilo del canale e potranno essere potenziati utilizzando le Stars, trasformandoli in collezionabili unici. I proprietari dei canali potranno inoltre trasferire o mettere all’asta i regali tramite la blockchain.

Infine, un nuovo sistema di filtri per i regali permette di organizzarli per valore, data di ricezione, edizione limitata o collezionabile.

Un’esperienza sempre più completa

Questo aggiornamento conferma l’impegno di Telegram nel rendere l’app più interattiva e innovativa. Le nuove funzioni sono in fase di distribuzione e potrebbero non essere subito disponibili per tutti. Restate sintonizzati per ulteriori miglioramenti nei prossimi mesi.