Telegram, una nuova funzione regala premi a caso agli utenti

Gli ultimi anni sono stati fondamentali per la crescita di Telegram in quanto piattaforma di messaggistica. Rispetto alle applicazioni rivali, tra cui figura anche il buon nome di WhatsApp, l’azienda che colora la sua app di azzurro avrebbe fatto però molti più passi avanti.

Le funzioni sono il suo forte e di questo se ne sono accorti tutti. Nessuno infatti pensa che altre applicazioni in tale ambito possano battere Telegram in merito a feature e soluzioni entusiasmanti. Non per caso anche gli utenti di WhatsApp si erano lamentati di avere molte meno opportunità rispetto quelle presenti all’interno della piattaforma con sede a Dubai.

Durante la giornata di ieri è arrivato un nuovo annuncio molto interessante, ovvero quello riguardante i canali. Al loro interno adesso si potranno lanciare degli omaggi, veri e propri regali per gli iscritti. Questi ultimi potranno ottenere dunque dei premi in maniera maniera casuale, come se venisse istituito una sorta di giveaway dai proprietari del canale stesso.

Questa volta Telegram ha fatto qualcosa di totalmente inedito: ci saranno dei premi in omaggio per i partecipanti ai canali. L’applicazione di messaggistica ha affermato che i vincitori saranno selezionati a caso, con la possibilità di ricevere abbonamenti gratuiti a Telegram Premium.

Questi abbonamenti gratuiti saranno offerti in aggiunta con altri premi che i proprietari distribuiranno. Anche coloro che hanno già Telegram Premium possono partecipare e vincere: in quel caso l’abbonamento potrà essere passato ad un amico. C’è ovviamente un termine per iscriversi a questa iniziativa, ovvero il 13 novembre.

Coloro che vogliono offrire questa possibilità all’interno del proprio canale, devono acquistare gli abbonamenti in anticipo. I vincitori verranno scelti in modo equo con i premi che saranno distribuiti in base a delle regole stabilite. I più fortunati riceveranno un link con il codice regalo.