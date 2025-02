Test IELTS: sconto fino al 15% sui corsi online del British Council

L’organizzazione culturale britannica British Council, presente in più di 110 Paesi in tutto il mondo e leader a livello globale nell’insegnamento della lingua inglese, ha lanciato una nuova offerta sui corsi online per il test IELTS. La promozione in corso permette di beneficiare di uno sconto fino al 15%, con prezzi a partire da 139 euro.

I corsi del British Council offrono una preparazione accurata per il test IELTS Academic o General Training. Nello specifico, aiutano a migliorare le competenze riguardanti le sezioni Listening, Reading, Writing e Speaking del test, con l’opportunità di apprendere termini e regole grammaticali utili ai fini della buona riuscita dell’esame.

Fino al 15% di sconto sui corsi del British Council per il test IELTS

I corsi del British Council pensati appositamente per preparare gli studenti al test IELTS sono tre: Express, Lite e Intensive. Ciascuno offre un accesso alle lezioni per 3 mesi e un quantitativo di crediti da spendere per partecipare alle lezioni private e di gruppo.

Lo sconto del 15% è riservato al corso Intensive, in offerta a 612 euro invece di 720 euro. Il pacchetto include 50 crediti, tenendo conto che per una lezione di gruppo della durata di 55 minuti è sufficiente un credito, invece per una lezione privata da 25 minuti servono 2 crediti. In linea generale, Intensive è pensato per coloro che hanno la necessità di una preparazione completa.

C’è poi il corso Lite, al momento in offerta a 275 euro invece di 306 euro grazie al 10% di sconto. Rispetto al pacchetto Intensive include 20 crediti, con il meccanismo che rimane uguale a quello già descritto qui sopra. Lite è l’opzione ideale per chi vuole fare pratica su argomenti specifici.

Infine, il terzo e ultimo pacchetto è quello denominato Express: costa 139 euro e include 10 crediti. A tal proposito, il British Council lo descrive come “la scelta giusta per ottenere consigli e strategie su come passare l’esame IELTS”.