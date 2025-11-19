The Beatles Anthology: la docuserie sbarca su Disney+

The Beatles Anthology, la storica docuserie dedicata alla celeberrima band britannica, arriva su Disney+ in formato restaurato.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 19 nov 2025
La prossima settimana su Disney+ arriverà un contenuto inedito molto interessante: si tratta di The Beatles Anthology, la celebre docuserie che racconta la vita e l’epoca di una delle band più amate di sempre, che torna in una versione restaurata il prossimo 26 novembre sulla piattaforma streaming di Topolino. La serie debutterà con i primi 3 episodi, con gli altri che arriveranno nei giorni successivi.

Non si tratta di un inedito, ma del ritorno di una storica docuserie dedicata ai Beatles prodotta da Apple Corps, qui in una versione restaurata e perfetta per la visione sulle Smart TV moderne. Se non l’hai mai vista, potrai vivere in prima persona un viaggio all’interno della vita e dell’epoca di una delle band più amate di tutti i tempi e con l’aggiunta di un nono episodio, questo sì, totalmente inedito.

Sarà come rivivere le gesta di John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr in formato contemporaneo, per una serie che copre gli anni più difficili e al contempo ambiziosi del gruppo fino ad arrivare alla fama mondiale.

Nel nono episodio inedito potrai goderti immagini mai viste prime durante la nascita della docuserie originale e del progetto musicale Anthology negli anni ’90. Trasmessa per la prima volta negli Stati Uniti nel 1995, la serie è stata premiata ai Grammy Award e per il ritorno su Disney+ si ripresenterà con un lavoro di restauro certosino delle immagini e un mix audio supervisionato da Apple Corps e un team di tecnici altamente specializzati.

Oltre a questa, su Disney+ trovi anche altri contenuti dedicati ai Beatles, come The Beatles: Let It Be, Beatles ’64 e The Beatles: Get Back. Tutto incluso in un’apposita collezione su Disney+.

