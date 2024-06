L'AI travolge anche Apple TV+, ma non come pensi

Il boom dell’intelligenza artificiale è sotto gli occhi di tutti. Le più grandi aziende dell’industria tech, come Google, Microsoft e NVIDIA, stanno presentando a ritmo crescente delle innovazioni che stanno modificando non solo il nostro modo di interagire con alcuni dispositivi tecnologici (smartphone, tablet, computer, indossabili smart, elettrodomestici), ma anche il mondo dell’informazione. Anche in senso negativo, con alcuni che sfruttano le più moderne tecnologie per diffondere notizie false attraverso immagini fake ma spaventosamente realistiche. E purtroppo in tanti cadono nella trappola della disinformazione.

Il lato oscuro dell’AI nella prossima stagione di The Morning Show su Apple TV+

Tra le aziende interessate all’intelligenza artificiale c’è anche Apple, che svelerà le sue di innovazioni (anche grazie alla partnership con OpenAI) alla WWDC24. Ma l’AI troverà spazio anche altrove, più precisamente su Apple TV+. Nella prossima stagione di The Morning Show, infatti, è stato svelato che verranno affrontati temi più attuali che mai, come appunto disinformazione e intelligenza artificiale.

Nel corso di una intervista rilasciata a Deadline, la showrunner della seguitissima serie TV Charlotte Stoudt ha rilasciato il seguente commento:

Ci addentriamo nel mondo dei deepfake, dell’intelligenza artificiale, della disinformazione che gira attorno alla guerra ora in corso in Medio Oriente. Ci si può fidare di ciò che si vede? Ci si può fidare di sé stessi? Ci si può fidare del notiziario per cui si lavora?

The Morning Show, la serie con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, sin dalla prima stagione affronta questioni moderne e scottanti, nonostante le possibili controversie.

E a proposito di controversie, sarà interessante vedere in che modo nello show verrà trattato il tema dell’AI dal momento che, ad inizio anno, Apple ha cancellato in modo inaspettato la serie di Jon Stewart per motivi, si dice, legati al modo di coprire argomenti come intelligenza artificiale e Cina.

Una new entry da Oscar

Per la quarta stagione di The Morning Show è stata ingaggiata la nota attrice Marion Cotillard.

Bienvenue au The Morning Show, Marion. pic.twitter.com/5WgeALxQHh — Apple TV (@AppleTV) June 5, 2024



Vincitrice del premio Oscar nel 2008 (Miglior attrice per La vie en rose), interpreterà Celine Dumont, una esperta operatrice proveniente da una storica famiglia europea.