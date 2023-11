Thin client: l'economico dispositivo per collegarsi al cloud Amazon

Con il termine thin client ci si riferisce a un tipo di computer o a dispositivo informatico che consta di una minima quantità di risorse di elaborazione e memorizzazione locali. Invece di eseguire applicazioni e processare i dati direttamente sul dispositivo, un thin client dipende fortemente da un server remoto o da una risorsa di calcolo centralizzata per eseguire la maggior parte delle attività. Nell’era del cloud, diversi provider stanno iniziando a spingere sul concetto di thin client: i server del fornitore del servizio offrono la potenza computazionale necessaria mentre il dispositivo dell’utente si trasforma in un prodotto economico che facilita l’accesso a distanza a tali risorse.

Windows 365 Cloud è la piattaforma che Microsoft vuole proporre come alternativa all’installazione di qualunque versione di Windows in ambito locale: il sistema operativo e tutte le applicazioni diventano fruibili attraverso la rete, con un approccio migliorato rispetto a Desktop remoto.

Amazon WorkSpaces Thin Client: cos’è e come funziona

Rivolgendosi primariamente alle imprese che devono collegarsi da remoto ai software e ai servizi aziendali, Amazon ha presentato WorkSpaces Thin Client. Si tratta di un dispositivo “ridotto all’osso”, estremamente compatto e “portabile” che estende ulteriormente l’offerta AWS: è un cubo progettato per facilitare l’accesso a desktop virtuali, siti Web aziendali e app in streaming.

Ha un costo davvero contenuto (195 dollari) e può essere collegato a un monitor, tastiera, mouse e periferiche USB come cuffie, microfono e webcam. È disponibile anche un hub utile se fosse necessaria la connessione di un secondo monitor.

Un dispositivo sicuro perché non memorizza alcun dato in locale

Amazon pubblicizza WorkSpaces Thin Client come una soluzione estremamente sicura perché il dispositivo non dispone di alcun archivio dati locale. Di conseguenza, l’utente non può installare app non autorizzate o memorizzarvi dati riservati che possono essere potenzialmente sottratti da parte di soggetti terzi. Poiché funziona tutto a distanza, gli amministratori IT possono gestire da remoto l’accesso di ciascun utente alla piattaforma aziendale.

Sebbene il Thin Client sia economico e da AWS si metta in evidenza la riduzione dei costi che ne deriva dal suo utilizzo, vanno ovviamente considerate anche le spese correnti per l’utilizzo dei servizi Amazon WorkSpaces e AppStream. Ad esempio, l’accesso Web a WorkSpaces costa un minimo di 7 per utente al mese. Sono comprese 200 ore di utilizzo prima che AWS inizi ad addebitare le normali tariffe orarie.

Jeff Barr, Chief Evangelist di AWS, fa presente che un prodotto come WorkSpaces Thin Client, chiaramente derivato da Fire TV Cube, trova molteplici campi applicativi: “situazioni in cui è necessario un accesso regolare a lungo termine: call center, task operator, centri di formazione e così via“. E cita anche “altre situazioni in cui esiste una necessità di accesso transitoria o a breve termine: sistemi di registrazione in occasione di grandi eventi, call center attivati ​​temporaneamente per un evento speciale o un’emergenza, risposta a disastri e simili“.

Barr ha pubblicato una guida passo-passo per spiegare come avviene l’accesso a distanza con il nuovo thin client.