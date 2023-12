Threads arriva (anche) in Italia: ecco la data ufficiale

Agli sgoccioli del 2023, arriva in Europa – Italia compresa – un nuovo social network. Già noto ai più per via del suo debutto negli Stati Uniti nel periodo di maggior crisi di Twitter (oggi X), Threads di Meta è pronto ad accogliere milioni di nuovi utenti. A questo giro però non si parla più di indiscrezioni, ma di notizie ufficiali: la nuova piattaforma aprirà le sue porte agli utenti dello stivale e non solo il 14 dicembre.

Instagram (di proprietà di Meta), ha silenziosamente disseminato alcuni indizi che però sono stati subito scovati dagli utenti più attenti. Quello più facile da trovare è sul sito web proprio del nuovo social di Meta. Basta recarsi su threads.net per dare un’occhiata ad un timer con un conto alla rovescia che – facendo due conti – rimanda proprio al 14 dicembre.

Il secondo è invece reperibile nell’app di Instagram. Nel social con Stories e Reels, basta cercare la parola “ticket” per attivare un particolare easter egg: con un tap sull’icona del biglietto, viene mostrato l’invito per accedere alla nuova piazza digitale. Nella parte in basso è presente poi un pulsante per impostare un reminder.

Per chi non lo conoscesse, Threads è un social molto simile a quello che oggi è noto come X ma che in tanti continuano a chiamare Twitter. Meta ha deciso di giocare questa carta a luglio (in un centinaio di paesi) cercando di approfittare del momento di sbandamento della piattaforma di proprietà di Elon Musk. Dopo il boom iniziale l’appeal sembra essere diminuito, ma con il lancio nei paesi dell’Unione Europea, il numero di utenti attivi potrebbe nuovamente schizzare alle stelle.

Threads arriverà in Italia con diverse migliorie inizialmente non disponibili, come la possibilità di eliminare l’account senza dover obbligatoriamente cancellare anche quello Instagram, e gli hashtag.