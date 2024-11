Threads: arrivano i riepiloghi basati sull'Intelligenza Artificiale

Threads, così come tutti i suoi principali rivali, sta cercando di puntare con sempre maggiore convinzione sull’Intelligenza Artificiale.

A tal proposito negli scorsi giorni si è espresso anche il responsabile del progetto, ovvero Adam Mosseri, che attraverso la piattaforma ha annunciato alcuni test riguardanti miglioramenti nel sistema di ricerca interni. Per il CEO di Instagram, queste migliorie dovrebbero permettere di effettuare ricerche di contenuti prendendo in esame un intervallo temporale specifico.

Un’altra introduzione annunciata da Mosseri è legata alla funzionalità Trending Now, un servizio che si basa sull’AI per riassumere gli argomenti in tendenza su Threads.

Migliore sistema di ricerca interno e Trending Now: Threads continua la sfida con X e Bluesky

Trending Now non è un’idea nata per caso. X, con Stories on X, è una funzione della piattaforma diretta concorrente lanciata lo scorso mese di maggio. Quest’ultima sfrutta Grok per creare riassunti sui trend più diffusi.

Come sottolineato da Mosseri, Trending Now offre qualcosa di molto atteso dagli utenti, viste le tante lamentele riguardanti il feed della home page che, almeno finora, risultava spesso pieno di contenuti irrilevanti per gli utenti. In un altro post, Mosseri ha poi annunciato come Threads stia lavorando per “Bilanciare le classifiche per dare priorità ai contenuti alle persone seguite“.

La lunga rincorsa di Threads a X sta vedendo l’inaspettato arrivo di una terza piattaforma in comodo. Negli ultimi mesi, infatti, Bluesky sta conquistando ampio consenso tra l’utenza raggiungendo di recente quota 20 milioni di utenti, rappresentando un inaspettato ulteriore competitor per Threads.

Nonostante ciò, Meta sembra credere fortemente nelle potenzialità del giovane social network, impegnando con grande costanza risorse ed energie per il suo sviluppo. Di certo, la sfida tra queste tre piattaforme sarà alquanto serrata nel corso dei prossimi mesi.